Жуткое ДТП в Киеве: водитель Porsche влетел в бетонное ограждение и погиб
Киев • УНН
В Святошинском районе Киева водитель Porsche Cayenne погиб, врезавшись в бетонное ограждение на Берестейском проспекте. Автомобиль перевернулся, водитель скончался от полученных травм.
В Святошинском районе столицы водитель Porsche Cayenne влетел в бетонное ограждение и погиб. На месте аварии работают следователи, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Предварительно установлено, что сегодня около 14:40 водитель Porsche Cayenne, двигаясь по Берестейскому проспекту, совершил столкновение с бетонным ограждением, в результате чего авто перевернулось.
Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15.12.25, 15:34 • 82282 просмотра
По данным правоохранителей, от полученных телесных повреждений водитель погиб.
На месте работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и патрульные полицейские. Механизм и обстоятельства автопроисшествия выясняются.
В Харькове произошло ДТП с участием судьи, пострадали двое детей - прокуратура19.12.25, 15:56 • 3024 просмотра