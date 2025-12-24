Жуткое ДТП в Киеве: водитель Porsche влетел в бетонное ограждение и погиб

$42.100.05
49.640.15
ukenru
14:18 • 1726 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 4550 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 14901 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 13062 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 15951 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 32992 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 48655 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 66255 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 72892 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 42376 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
67%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 6746 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 16362 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 17034 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 4086 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях09:23 • 5596 просмотра
публикации
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 4576 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 14911 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 66259 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 40907 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 72898 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Тьерри Бретон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Донецкая область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 814 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 16421 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 6844 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 33049 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 30057 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
The New York Times

Жуткое ДТП в Киеве: водитель Porsche влетел в бетонное ограждение и погиб

Киев • УНН

 • 164 просмотра

В Святошинском районе Киева водитель Porsche Cayenne погиб, врезавшись в бетонное ограждение на Берестейском проспекте. Автомобиль перевернулся, водитель скончался от полученных травм.

Жуткое ДТП в Киеве: водитель Porsche влетел в бетонное ограждение и погиб

В Святошинском районе столицы водитель Porsche Cayenne влетел в бетонное ограждение и погиб. На месте аварии работают следователи, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Предварительно установлено, что сегодня около 14:40 водитель Porsche Cayenne, двигаясь по Берестейскому проспекту, совершил столкновение с бетонным ограждением, в результате чего авто перевернулось.

- говорится в сообщении.

Как избежать или уменьшить риск ДТП: в патрульной полиции дали советы15.12.25, 15:34 • 82282 просмотра

По данным правоохранителей, от полученных телесных повреждений водитель погиб.

На месте работают следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП и патрульные полицейские. Механизм и обстоятельства автопроисшествия выясняются.

В Харькове произошло ДТП с участием судьи, пострадали двое детей - прокуратура19.12.25, 15:56 • 3024 просмотра

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Киев