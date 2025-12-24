$42.100.05
Алжир оголосив колоніалізм Франції "державним злочином" і вимагає репарацій

Київ • УНН

 • 50 перегляди

В Алжирі парламент підтримав законопроєкт, що визнає 130-річну французьку окупацію воєнним злочином, вимагаючи компенсацій та вибачень. Документ криміналізує схвалення колоніалізму та зобов'язує Францію дезактивувати території ядерних випробувань.

Алжир оголосив колоніалізм Франції "державним злочином" і вимагає репарацій

Парламент Алжиру підтримав радикальний законопроєкт, що офіційно визнає 130-річну французьку окупацію актом агресії, воєнним злочином та злочином проти людяності. Документ зобов’язує Париж виплатити компенсації та принести офіційні вибачення. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Ухвалений нижньою палатою закон класифікує 27 видів злочинів, скоєних Францією у період з 1830 по 1962 роки. Серед них – масові вбивства цивільного населення, тортури та використання нетрадиційної зброї. Окремий пункт вимагає від Парижа провести дезактивацію територій у пустелі Сахара, де у 1960-х роках проводилися французькі ядерні випробування, а також передати карти заражених районів і виплатити відшкодування постраждалим.

Криміналізація "прославляння" колоніалізму

Нове законодавство вводить суворе покарання за схвалення або виправдання колоніального минулого в медіа, книгах чи публічних заявах. Порушникам загрожує до 10 років позбавлення волі та штраф у розмірі близько 7720 доларів США. 

Алжир погрожує Франції через затримання консула13.04.25, 04:07 • 4278 переглядiв

Законопроєкт не спрямований проти жодного народу, не прагне помсти чи не розпалює ненависть. Скоріше, він ґрунтується на встановленому принципі, що злочини проти людяності не можуть бути стерті з плином часу, виправдані силою чи замовчувані 

– наголосив голова парламенту Ібрагім Бугалі. 

Дипломатична криза та економічні ризики

Рішення парламенту з’явилося на тлі найглибшого за десятиліття розриву відносин між країнами. Напруженість загострилася після того, як президент Франції Еммануель Макрон підтримав претензії Марокко на Західну Сахару, що Алжир розцінив як зраду. Попри політичний конфлікт, Франція залишається залежною від поставок алжирського газу, а компанія TotalEnergies продовжує роботу над спільними нафтовими проєктами.

Для остаточного набуття чинності документ мають схвалити верхня палата парламенту та президент Абдельмаджид Теббун.

Алжир звинуватив Францію в дестабілізації ситуації в країні16.12.24, 05:37 • 19641 перегляд

Степан Гафтко

