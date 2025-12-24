$42.100.05
Эксклюзив
15:03 • 3706 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 4948 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 5398 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 10718 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 18420 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 14632 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 17129 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 33841 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 49390 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 67850 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

© 2007 — 2025

публикации
Алжир объявил колониализм Франции "государственным преступлением" и требует репараций

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В Алжире парламент поддержал законопроект, признающий 130-летнюю французскую оккупацию военным преступлением, требуя компенсаций и извинений. Документ криминализирует одобрение колониализма и обязывает Францию деактивировать территории ядерных испытаний.

Алжир объявил колониализм Франции "государственным преступлением" и требует репараций

Парламент Алжира поддержал радикальный законопроект, официально признающий 130-летнюю французскую оккупацию актом агрессии, военным преступлением и преступлением против человечности. Документ обязывает Париж выплатить компенсации и принести официальные извинения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Принятый нижней палатой закон классифицирует 27 видов преступлений, совершенных Францией в период с 1830 по 1962 годы. Среди них – массовые убийства гражданского населения, пытки и использование нетрадиционного оружия. Отдельный пункт требует от Парижа провести дезактивацию территорий в пустыне Сахара, где в 1960-х годах проводились французские ядерные испытания, а также передать карты зараженных районов и выплатить возмещение пострадавшим.

Криминализация "прославления" колониализма

Новое законодательство вводит суровое наказание за одобрение или оправдание колониального прошлого в медиа, книгах или публичных заявлениях. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере около 7720 долларов США. 

Алжир угрожает Франции из-за задержания консула13.04.25, 04:07 • 4278 просмотров

Законопроект не направлен против какого-либо народа, не стремится к мести или не разжигает ненависть. Скорее, он основывается на установленном принципе, что преступления против человечности не могут быть стерты с течением времени, оправданы силой или замалчиваемы 

– подчеркнул глава парламента Ибрагим Бугали. 

Дипломатический кризис и экономические риски

Решение парламента появилось на фоне глубочайшего за десятилетие разрыва отношений между странами. Напряженность обострилась после того, как президент Франции Эммануэль Макрон поддержал претензии Марокко на Западную Сахару, что Алжир расценил как предательство. Несмотря на политический конфликт, Франция остается зависимой от поставок алжирского газа, а компания TotalEnergies продолжает работу над совместными нефтяными проектами.

Для окончательного вступления в силу документ должны одобрить верхняя палата парламента и президент Абдельмаджид Теббун.

Алжир обвинил Францию в дестабилизации ситуации в стране16.12.24, 05:37 • 19641 просмотр

Степан Гафтко

