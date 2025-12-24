Алжир объявил колониализм Франции "государственным преступлением" и требует репараций
В Алжире парламент поддержал законопроект, признающий 130-летнюю французскую оккупацию военным преступлением, требуя компенсаций и извинений. Документ криминализирует одобрение колониализма и обязывает Францию деактивировать территории ядерных испытаний.
Парламент Алжира поддержал радикальный законопроект, официально признающий 130-летнюю французскую оккупацию актом агрессии, военным преступлением и преступлением против человечности. Документ обязывает Париж выплатить компенсации и принести официальные извинения. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Принятый нижней палатой закон классифицирует 27 видов преступлений, совершенных Францией в период с 1830 по 1962 годы. Среди них – массовые убийства гражданского населения, пытки и использование нетрадиционного оружия. Отдельный пункт требует от Парижа провести дезактивацию территорий в пустыне Сахара, где в 1960-х годах проводились французские ядерные испытания, а также передать карты зараженных районов и выплатить возмещение пострадавшим.
Криминализация "прославления" колониализма
Новое законодательство вводит суровое наказание за одобрение или оправдание колониального прошлого в медиа, книгах или публичных заявлениях. Нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере около 7720 долларов США.
Законопроект не направлен против какого-либо народа, не стремится к мести или не разжигает ненависть. Скорее, он основывается на установленном принципе, что преступления против человечности не могут быть стерты с течением времени, оправданы силой или замалчиваемы
Дипломатический кризис и экономические риски
Решение парламента появилось на фоне глубочайшего за десятилетие разрыва отношений между странами. Напряженность обострилась после того, как президент Франции Эммануэль Макрон поддержал претензии Марокко на Западную Сахару, что Алжир расценил как предательство. Несмотря на политический конфликт, Франция остается зависимой от поставок алжирского газа, а компания TotalEnergies продолжает работу над совместными нефтяными проектами.
Для окончательного вступления в силу документ должны одобрить верхняя палата парламента и президент Абдельмаджид Теббун.
