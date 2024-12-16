Алжир обвинил Францию в дестабилизации ситуации в стране
Киев • УНН
МИД Алжира вызвал французского посла из-за обвинений в дестабилизирующих действиях со стороны Франции. Алжир обвинил французскую разведку DGSE в проведении враждебных операций против государственных институтов.
Министерство иностранных дел Алжира вызвало посла Франции Стефана Ромате, чтобы выразить ему строгое предупреждение из-за действий Франции, и обвинило в проведении агрессивных операций для дестабилизации Алжира. Об этом сообщает Le Figaro, пишет УНН.
Посол Стефан Ромате был проинформирован о решительном неодобрении высшего алжирского руководства в связи с многочисленными французскими провокациями и враждебными действиями, направленными против Алжира,
Детали
Алжирская сторона, в частности, назвала Генеральное управление внешней разведки Франции (DGSE) заказчиком этих "злонамеренных действий".
По данным алжирских газет, эта спецслужба провела ряд "операций и агрессивных маневров, направленных против институтов Алжирской Республики, с чёткой целью дестабилизировать их и нанести серьёзный ущерб стране".
Отмечается, что вызов посла состоялся после показа на национальном телевидении Алжира документального фильма, в котором утверждается, что "макиавеллиевский план Франции был блестяще сорван алжирскими службами безопасности".
Напомним
Четыре французских дипломата отправятся в Сирию 17 декабря для установления первых контактов с новой властью. Цель миссии - восстановить влияние Франции и оценить гуманитарные потребности населения.