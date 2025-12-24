Уряд продовжив роботу великих спалювальних установок до кінця 2028 року
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України продовжив строк експлуатації великих спалювальних установок до 31 грудня 2028 року. Це рішення прийнято для забезпечення енергетичної безпеки та виконання міжнародних зобов'язань України.
Кабінет Міністрів України продовжив строк експлуатації великих спалювальних установок до 31 грудня 2028 року. Відповідні зміни внесено до Національного плану скорочення викидів з метою забезпечення енергетичної безпеки та виконання міжнародних зобов’язань України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міненерго.
Кабінет Міністрів України вніс зміни до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, якими продовжив строк експлуатації таких енергетичних потужностей. Рішення прийняте з метою приведення у відповідність національних актів до міжнародних зобов’язань України як члена Енергетичного Співтовариства та забезпечення достатності генеруючих потужностей в умовах енергетичного терору росії й формування необхідних резервів
Реалізація НПСВ розглядалася як перехідний етап до повного виконання євроінтеграційних вимог, зокрема положень Директиви ЄС 2010/75/ЄС про промислові викиди. Згідно з цими вимогами, частина великих спалювальних установок мала б припинити роботу вже наприкінці поточного року.
Проте враховуючи важливість зміцнення енергетичної безпеки України в умовах постійних атак росії, 18 грудня Рада Міністрів Енергетичного Співтовариства розглянула звернення Міністерства енергетики України та погодила відповідні відступи для України. Енергетичне Співтовариство дозволило Україні продовжити експлуатацію великих спалювальних установок, включених до НПСВ, на період дії воєнного стану, але не пізніше 31 грудня 2028 року
Прийняте рішення, за данними Мііненерго, дає змогу забезпечити балансову надійність енергосистеми та безперебійне виробництво електричної і теплової енергії, зокрема для об’єктів критичної та соціальної інфраструктури під час опалювального сезону та триваючих атак ворога на об’єкти енергетики, а також, дозволяє уникнути передчасної зупинки окремих енергоблоків ТЕС і ТЕЦ і позитивно впливає на ринкове середовище, достатність генеруючих потужностей та загальне зміцнення енергетичної безпеки держави.
Додатково
росія здійснила цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру України, застосувавши майже 100 ударних дронів проти виробничих об'єктів Укрнафти. Зафіксовано критичні руйнування, роботу пошкодженого обладнання зупинено.