Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
13:26 • 5844 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил
11:46 • 15590 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 13422 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 16244 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33192 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48821 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
23 грудня, 15:15 • 66656 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 73278 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
23 грудня, 11:41 • 42468 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Уряд продовжив роботу великих спалювальних установок до кінця 2028 року

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Кабінет Міністрів України продовжив строк експлуатації великих спалювальних установок до 31 грудня 2028 року. Це рішення прийнято для забезпечення енергетичної безпеки та виконання міжнародних зобов'язань України.

Уряд продовжив роботу великих спалювальних установок до кінця 2028 року

Кабінет Міністрів України продовжив строк експлуатації великих спалювальних установок до 31 грудня 2028 року. Відповідні зміни внесено до Національного плану скорочення викидів з метою забезпечення енергетичної безпеки та виконання міжнародних зобов’язань України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міненерго.

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, якими продовжив строк експлуатації таких енергетичних потужностей. Рішення прийняте з метою приведення у відповідність національних актів до міжнародних зобов’язань України як члена Енергетичного Співтовариства та забезпечення достатності генеруючих потужностей в умовах енергетичного терору росії й формування необхідних резервів

- йдеться у дописі.

Реалізація НПСВ розглядалася як перехідний етап до повного виконання євроінтеграційних вимог, зокрема положень Директиви ЄС 2010/75/ЄС про промислові викиди. Згідно з цими вимогами, частина великих спалювальних установок мала б припинити роботу вже наприкінці поточного року.

Проте враховуючи важливість зміцнення енергетичної безпеки України в умовах постійних атак росії, 18 грудня Рада Міністрів Енергетичного Співтовариства розглянула звернення Міністерства енергетики України та погодила відповідні відступи для України. Енергетичне Співтовариство дозволило Україні продовжити експлуатацію великих спалювальних установок, включених до НПСВ, на період дії воєнного стану, але не пізніше 31 грудня 2028 року

- наголошують у Міненерго.

Прийняте рішення, за данними Мііненерго, дає змогу забезпечити балансову надійність енергосистеми та безперебійне виробництво електричної і теплової енергії, зокрема для об’єктів критичної та соціальної інфраструктури під час опалювального сезону та триваючих атак ворога на об’єкти енергетики, а також, дозволяє уникнути передчасної зупинки окремих енергоблоків ТЕС і ТЕЦ і позитивно впливає на ринкове середовище, достатність генеруючих потужностей та загальне зміцнення енергетичної безпеки держави.

росія здійснила цілеспрямовані атаки на нафтогазову інфраструктуру України, застосувавши майже 100 ударних дронів проти виробничих об'єктів Укрнафти. Зафіксовано критичні руйнування, роботу пошкодженого обладнання зупинено.

Алла Кіосак

