14:18
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
Эксклюзивы
Правительство продлило работу крупных сжигающих установок до конца 2028 года

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Кабинет Министров Украины продлил срок эксплуатации крупных сжигающих установок до 31 декабря 2028 года. Это решение принято для обеспечения энергетической безопасности и выполнения международных обязательств Украины.

Правительство продлило работу крупных сжигающих установок до конца 2028 года

Кабинет Министров Украины продлил срок эксплуатации крупных сжигательных установок до 31 декабря 2028 года. Соответствующие изменения внесены в Национальный план сокращения выбросов с целью обеспечения энергетической безопасности и выполнения международных обязательств Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэнерго.

Кабинет Министров Украины внес изменения в Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигательных установок, которыми продлил срок эксплуатации таких энергетических мощностей. Решение принято с целью приведения в соответствие национальных актов с международными обязательствами Украины как члена Энергетического Сообщества и обеспечения достаточности генерирующих мощностей в условиях энергетического террора россии и формирования необходимых резервов

- говорится в сообщении.

Реализация НПСВ рассматривалась как переходный этап к полному выполнению евроинтеграционных требований, в частности положений Директивы ЕС 2010/75/ЕС о промышленных выбросах. Согласно этим требованиям, часть крупных сжигательных установок должна была бы прекратить работу уже в конце текущего года.

Однако, учитывая важность укрепления энергетической безопасности Украины в условиях постоянных атак россии, 18 декабря Совет Министров Энергетического Сообщества рассмотрел обращение Министерства энергетики Украины и согласовал соответствующие отступления для Украины. Энергетическое Сообщество разрешило Украине продлить эксплуатацию крупных сжигательных установок, включенных в НПСВ, на период действия военного положения, но не позднее 31 декабря 2028 года

- подчеркивают в Минэнерго.

Принятое решение, по данным Минэнерго, позволяет обеспечить балансовую надежность энергосистемы и бесперебойное производство электрической и тепловой энергии, в частности для объектов критической и социальной инфраструктуры во время отопительного сезона и продолжающихся атак врага на объекты энергетики, а также позволяет избежать преждевременной остановки отдельных энергоблоков ТЭС и ТЭЦ и положительно влияет на рыночную среду, достаточность генерирующих мощностей и общее укрепление энергетической безопасности государства.

россия совершила целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины, применив почти 100 ударных дронов против производственных объектов Укрнафты. Зафиксированы критические разрушения, работа поврежденного оборудования остановлена.

Алла Киосак

ЭкономикаПолитика
Украина