Правительство продлило работу крупных сжигающих установок до конца 2028 года
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины продлил срок эксплуатации крупных сжигательных установок до 31 декабря 2028 года. Соответствующие изменения внесены в Национальный план сокращения выбросов с целью обеспечения энергетической безопасности и выполнения международных обязательств Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минэнерго.
Кабинет Министров Украины внес изменения в Национальный план сокращения выбросов от крупных сжигательных установок, которыми продлил срок эксплуатации таких энергетических мощностей. Решение принято с целью приведения в соответствие национальных актов с международными обязательствами Украины как члена Энергетического Сообщества и обеспечения достаточности генерирующих мощностей в условиях энергетического террора россии и формирования необходимых резервов
Реализация НПСВ рассматривалась как переходный этап к полному выполнению евроинтеграционных требований, в частности положений Директивы ЕС 2010/75/ЕС о промышленных выбросах. Согласно этим требованиям, часть крупных сжигательных установок должна была бы прекратить работу уже в конце текущего года.
Однако, учитывая важность укрепления энергетической безопасности Украины в условиях постоянных атак россии, 18 декабря Совет Министров Энергетического Сообщества рассмотрел обращение Министерства энергетики Украины и согласовал соответствующие отступления для Украины. Энергетическое Сообщество разрешило Украине продлить эксплуатацию крупных сжигательных установок, включенных в НПСВ, на период действия военного положения, но не позднее 31 декабря 2028 года
Принятое решение, по данным Минэнерго, позволяет обеспечить балансовую надежность энергосистемы и бесперебойное производство электрической и тепловой энергии, в частности для объектов критической и социальной инфраструктуры во время отопительного сезона и продолжающихся атак врага на объекты энергетики, а также позволяет избежать преждевременной остановки отдельных энергоблоков ТЭС и ТЭЦ и положительно влияет на рыночную среду, достаточность генерирующих мощностей и общее укрепление энергетической безопасности государства.
Дополнительно
россия совершила целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру Украины, применив почти 100 ударных дронов против производственных объектов Укрнафты. Зафиксированы критические разрушения, работа поврежденного оборудования остановлена.