14:18 • 1454 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 3956 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 14595 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 12876 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 15800 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 32887 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48563 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 66084 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 72745 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42324 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
На фронті з початку доби - 52 бойові зіткнення: найінтенсивніші бої тривають на кількох напрямках

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомив про 52 бойові зіткнення на фронті станом на 16:00 24 грудня. російські війська атакували на низці напрямків, завдавали артилерійських обстрілів та авіаударів.

На фронті з початку доби - 52 бойові зіткнення: найінтенсивніші бої тривають на кількох напрямках
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Станом на 16:00 24 грудня 2025 року на фронті від початку доби зафіксовано 52 бойові зіткнення. російські війська здійснювали атаки на низці напрямків, завдавали артилерійських обстрілів та авіаударів по прикордонних і прифронтових районах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

З території рф, противник  завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Гута-Студенецька, Ясна Поляна Чернігівської області; Рижівка, Рогізне, Іскрисківщина, Нескучне Сумської області. Крім того, ворог завдав авіаударів по населеним пунктам Уланове та Нововасилівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог двічі атакував на позиції українських захисників, також, завдав три авіаудари, скинувши шість авіабомб, здійснив 76 обстрілів населених пунктів й позицій українських підрозділів, з яких чотири - із реактивних систем залпового вогню, а на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів атакував у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного. Три боєзіткнення тривають дотепер.

Крім того, на Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська. Силами оборони вже відбито чотири атаки противника. На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки та Шандриголове, а на Слов’янському напрямку точиться бій в районі Сіверська.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили сім  наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка та Софіївка. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку впродовж дня противник 11 разів намагався просунутися до українських позицій поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та Філія. Три боєзіткнення досі тривають. На Олександрівському напрямку агресор тричі атакував у районах населених пунктів Злагода, Красногірське та Привільне. В даний час два боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

Також на Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили дев’ять атак окупантів поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе, ще чотири боєзіткнення тривають. На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в напрямку Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано. Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу

- повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Нагадаємо

Частка громадян рф, які вважають за необхідне продовжувати бойові дії проти України, знизилася до 25%. Це є найнижчим показником з моменту початку повномасштабного вторгнення.

Алла Кіосак

Війна в Україні
російська пропаганда
Техніка
Соціальна мережа
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Україна