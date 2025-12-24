На фронте с начала суток - 52 боевых столкновения: самые интенсивные бои продолжаются на нескольких направлениях

Фото: Генеральный штаб ВСУ

По состоянию на 16:00 24 декабря 2025 года на фронте с начала суток зафиксировано 52 боевых столкновения. российские войска осуществляли атаки на ряде направлений, наносили артиллерийские обстрелы и авиаудары по приграничным и прифронтовым районам. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

С территории рф противник нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гута-Студенецкая, Ясная Поляна Черниговской области; Рыжевка, Рогозное, Искрисковщина, Нескучное Сумской области. Кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Уланово и Нововасильевка.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях враг дважды атаковал позиции украинских защитников, также нанес три авиаудара, сбросив шесть авиабомб, совершил 76 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских подразделений, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня, а на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григоровки и Колодязного. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Кроме того, на Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и Купянска. Силами обороны уже отбито четыре атаки противника. На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки и Шандриголово, а на Славянском направлении идет бой в районе Северска.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили семь наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка и Софиевка. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении в течение дня противник 11 раз пытался продвинуться к украинским позициям вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и Филиал. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. На Александровском направлении агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Злагода, Красногорское и Привольное. В настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

Также на Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Сладкое и Гуляйполе, еще четыре боестолкновения продолжаются. На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу - сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

