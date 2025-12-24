На фронте с начала суток - 52 боевых столкновения: самые интенсивные бои продолжаются на нескольких направлениях

$42.100.05
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 3992 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 14615 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 12884 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 15813 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 32893 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 48570 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 66100 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 72758 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 42327 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 6600 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 16248 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 16951 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 3992 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях09:23 • 5446 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 40806 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 72759 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Тьерри Бретон
Украина
Соединённые Штаты
Село
Донецкая область
Запорожская область
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 716 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 16265 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 6750 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 32988 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 30012 просмотра
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
The New York Times

На фронте с начала суток - 52 боевых столкновения: самые интенсивные бои продолжаются на нескольких направлениях

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил о 52 боевых столкновениях на фронте по состоянию на 16:00 24 декабря. российские войска атаковали на ряде направлений, наносили артиллерийские обстрелы и авиаудары.

На фронте с начала суток - 52 боевых столкновения: самые интенсивные бои продолжаются на нескольких направлениях
Фото: Генеральный штаб ВСУ

По состоянию на 16:00 24 декабря 2025 года на фронте с начала суток зафиксировано 52 боевых столкновения. российские войска осуществляли атаки на ряде направлений, наносили артиллерийские обстрелы и авиаудары по приграничным и прифронтовым районам. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

С территории рф противник нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гута-Студенецкая, Ясная Поляна Черниговской области; Рыжевка, Рогозное, Искрисковщина, Нескучное Сумской области. Кроме того, враг нанес авиаудары по населенным пунктам Уланово и Нововасильевка.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях враг дважды атаковал позиции украинских защитников, также нанес три авиаудара, сбросив шесть авиабомб, совершил 76 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских подразделений, из которых четыре - из реактивных систем залпового огня, а на Южно-Слобожанском направлении противник семь раз атаковал в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григоровки и Колодязного. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

Кроме того, на Купянском направлении враг пытается наступать в сторону Петропавловки, Песчаного и Купянска. Силами обороны уже отбито четыре атаки противника. На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки и Шандриголово, а на Славянском направлении идет бой в районе Северска.

На Краматорском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили семь наступательных действий вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка и Софиевка. Одна атака до сих пор продолжается.

На Покровском направлении в течение дня противник 11 раз пытался продвинуться к украинским позициям вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и Филиал. Три боестолкновения до сих пор продолжаются. На Александровском направлении агрессор трижды атаковал в районах населенных пунктов Злагода, Красногорское и Привольное. В настоящее время два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении в настоящее время наступательных действий врага не зафиксировано.

Также на Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили девять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Сладкое и Гуляйполе, еще четыре боестолкновения продолжаются. На Приднепровском направлении Силы обороны отбили одну вражескую атаку в направлении Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано. Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу

- сообщают в Генеральном штабе ВСУ.

Напомним

Доля граждан рф, которые считают необходимым продолжать боевые действия против Украины, снизилась до 25%. Это является самым низким показателем с момента начала полномасштабного вторжения.

Алла Киосак

Война в Украине
российская пропаганда
Техника
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
Украина