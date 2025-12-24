Світова торгівля 2026: тарифи Трампа провокують глобальну рецесію та логістичний хаос – Bloomberg
Київ • УНН
Аналітики попереджають, що запроваджені Дональдом Трампом мита гальмуватимуть світовий ВВП та перевантажуватимуть європейські порти. Це також призведе до масового перегляду ланцюгів постачання компаніями.
Глобальна економіка готується до "року наслідків", коли запроваджені Дональдом Трампом мита почнуть безпосередньо гальмувати світовий ВВП і перевантажувати європейські порти. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Основний посил аналітиків: 2025-й був роком оголошення тарифів, а 2026-й стане часом економічної розплати. Вже зараз імпорт до США впав на 8%, тоді як потоки товарів переорієнтовуються на Індію, Латинську Америку та Африку. За прогнозами ОЕСР, через торговельні війни світове виробництво може впасти на 0,3%, а інфляція – зрости. Компанії змушені масово переглядати ланцюги постачання, щоб обійти 10-40% мита, введені Вашингтоном.
Перегляд USMCA: розкол між союзниками
Однією з головних подій року стане обов’язковий перегляд торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою. Адміністрація Трампа вже дала зрозуміти, що не обмежиться процедурними моментами.
Практично всі зацікавлені сторони закликали до вдосконалення угоди
Проте будь-які поступки одній країні означатимуть збитки для іншої, що загрожує розривом стабільних промислових зв’язків у Північній Америці.
Логістичний сектор очікує "другий удар" через можливе масове повернення суден до Суецького каналу. Якщо безпекова ситуація дозволить відмовитися від довшого маршруту навколо Африки, ринок миттєво отримає надлишок потужностей. Експерти попереджають: різке повернення флоту до Червоного моря спричинить колапс та "масштабні проблеми з перевантаженням портів у Європі", подібні до заторів часів пандемії.
Виклики для України
Для української економіки 2026 рік несе подвійний ризик. Глобальне уповільнення торгівлі скоротить попит на вітчизняний експорт. Водночас торгова війна між США та Китаєм створює умови для перенесення виробництв ближче до споживача, де Україна могла б стати новим індустріальним хабом для Європи.
