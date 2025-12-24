$42.100.05
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
13:26 • 3610 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
11:46 • 14417 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 12768 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 15724 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 32837 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48522 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
23 грудня, 15:15 • 65994 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 72661 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42307 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Світова торгівля 2026: тарифи Трампа провокують глобальну рецесію та логістичний хаос – Bloomberg

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Аналітики попереджають, що запроваджені Дональдом Трампом мита гальмуватимуть світовий ВВП та перевантажуватимуть європейські порти. Це також призведе до масового перегляду ланцюгів постачання компаніями.

Світова торгівля 2026: тарифи Трампа провокують глобальну рецесію та логістичний хаос – Bloomberg

Глобальна економіка готується до "року наслідків", коли запроваджені Дональдом Трампом мита почнуть безпосередньо гальмувати світовий ВВП і перевантажувати європейські порти. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Основний посил аналітиків: 2025-й був роком оголошення тарифів, а 2026-й стане часом економічної розплати. Вже зараз імпорт до США впав на 8%, тоді як потоки товарів переорієнтовуються на Індію, Латинську Америку та Африку. За прогнозами ОЕСР, через торговельні війни світове виробництво може впасти на 0,3%, а інфляція – зрости. Компанії змушені масово переглядати ланцюги постачання, щоб обійти 10-40% мита, введені Вашингтоном.

Перегляд USMCA: розкол між союзниками

Однією з головних подій року стане обов’язковий перегляд торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою. Адміністрація Трампа вже дала зрозуміти, що не обмежиться процедурними моментами. 

Практично всі зацікавлені сторони закликали до вдосконалення угоди 

– зазначає торговий представник США Джеймісон Грір. 

Проте будь-які поступки одній країні означатимуть збитки для іншої, що загрожує розривом стабільних промислових зв’язків у Північній Америці.

Логістичний сектор очікує "другий удар" через можливе масове повернення суден до Суецького каналу. Якщо безпекова ситуація дозволить відмовитися від довшого маршруту навколо Африки, ринок миттєво отримає надлишок потужностей. Експерти попереджають: різке повернення флоту до Червоного моря спричинить колапс та "масштабні проблеми з перевантаженням портів у Європі", подібні до заторів часів пандемії.

Виклики для України

Для української економіки 2026 рік несе подвійний ризик. Глобальне уповільнення торгівлі скоротить попит на вітчизняний експорт. Водночас торгова війна між США та Китаєм створює умови для перенесення виробництв ближче до споживача, де Україна могла б стати новим індустріальним хабом для Європи.

"Торгівля на мирі": інвестори скуповують активи України, але побоюються умов угоди – Bloomberg23.12.25, 17:35 • 2780 переглядiв

Степан Гафтко

