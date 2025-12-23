$42.150.10
Ексклюзив
15:15 • 1584 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
12:03 • 14942 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
11:41 • 14725 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
11:27 • 19633 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
10:40 • 13877 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 16102 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 21806 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 37582 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
22 грудня, 16:37 • 52982 перегляди
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 83903 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
"Торгівля на мирі": інвестори скуповують активи України, але побоюються умов угоди – Bloomberg

Київ • УНН

 • 40 перегляди

У 2025 році активи, залежні від завершення війни, показали стрімке зростання, проте інвестори діють обережно через ризики для української економіки. Активація США в мирному процесі та кредит від ЄС стимулювали оптимізм, але великі фонди залишаються скептичними щодо умов угоди.

"Торгівля на мирі": інвестори скуповують активи України, але побоюються умов угоди – Bloomberg

Наприкінці 2025 року на ринках зафіксовано стрімке зростання активів, що залежать від завершення війни. Акції польських банків, чеська крона та українські євробонди показали високу прибутковість. Проте суперечливі сигнали щодо переговорів змушують інвесторів діяти обережніше через ризики для майбутньої автономії української економіки. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Драйвером зростання стала активізація США у мирному процесі за президентства Дональда Трампа. Спеціальний індекс Bloomberg Intelligence для акцій-бенефіціарів миру підскочив на 14% з жовтня та на 33% з початку року. Оптимізму додали кредит від ЄС на 90 млрд євро та успішна реструктуризація українського боргу. Облігації України з погашенням у 2029 році зросли до 76 центів за долар порівняно з 57 центами у червні.

Тривалі переговори завершено: Україна та інвестори домовилися про обмін ВВП-варантів на облігації09.12.25, 19:19 • 2837 переглядiв

Скептицизм великих фондів

Попри зростання, інвестиційні гіганти Barings та Ninety One залишаються вибірковими, побоюючись, що фінальні умови миру можуть обмежити розвиток регіону.

Для нас немає жодних реальних масових купівель. Я б сказав, що це скоріше опортуністичне інвестування, поки ми не побачимо деталей, які дозволять нам краще зрозуміти структурну історію 

– заявив Аднан Ель-Арабі з Barings.

Обмін варрантів на ВВП: Банк Citigroup прогнозує "високий рівень підтримки" нової пропозиції України05.12.25, 18:03 • 4017 переглядiв

У Ninety One також висловили сумнів щодо швидкого фіналу.

Ми маємо значну частку українського боргу, але тактично скоротили її, оскільки все ще скептично ставимося до того, що угода буде досягнута в найближчій перспективі 

– додав аналітик Роджер Марк.

Роль російських активів

Подальша динаміка залежатиме від фінансування відбудови. Інвестори вважають критичним питання використання заморожених активів рф.

Якщо буде досягнуто домовленості про використання російських резервів, це буде дуже позитивним для всіх власників українських облігацій, і це матиме ефект доміно для державного та навіть приватного сектору 

– наголосив Дженна Лозовський із Sandglass Capital Advisors.

Fitch підвищило рейтинг України: країна вийшла з "обмеженого дефолту"23.12.25, 15:35 • 1120 переглядiв

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітика
Санкції
Війна в Україні
Bloomberg
Дональд Трамп
Європейський Союз
Чехія
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща