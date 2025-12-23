"Торгівля на мирі": інвестори скуповують активи України, але побоюються умов угоди – Bloomberg

Наприкінці 2025 року на ринках зафіксовано стрімке зростання активів, що залежать від завершення війни. Акції польських банків, чеська крона та українські євробонди показали високу прибутковість. Проте суперечливі сигнали щодо переговорів змушують інвесторів діяти обережніше через ризики для майбутньої автономії української економіки. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Драйвером зростання стала активізація США у мирному процесі за президентства Дональда Трампа. Спеціальний індекс Bloomberg Intelligence для акцій-бенефіціарів миру підскочив на 14% з жовтня та на 33% з початку року. Оптимізму додали кредит від ЄС на 90 млрд євро та успішна реструктуризація українського боргу. Облігації України з погашенням у 2029 році зросли до 76 центів за долар порівняно з 57 центами у червні.

Попри зростання, інвестиційні гіганти Barings та Ninety One залишаються вибірковими, побоюючись, що фінальні умови миру можуть обмежити розвиток регіону.

Для нас немає жодних реальних масових купівель. Я б сказав, що це скоріше опортуністичне інвестування, поки ми не побачимо деталей, які дозволять нам краще зрозуміти структурну історію

У Ninety One також висловили сумнів щодо швидкого фіналу.

Ми маємо значну частку українського боргу, але тактично скоротили її, оскільки все ще скептично ставимося до того, що угода буде досягнута в найближчій перспективі

Подальша динаміка залежатиме від фінансування відбудови. Інвестори вважають критичним питання використання заморожених активів рф.

Якщо буде досягнуто домовленості про використання російських резервів, це буде дуже позитивним для всіх власників українських облігацій, і це матиме ефект доміно для державного та навіть приватного сектору