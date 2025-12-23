"Торговля на мире": инвесторы скупают активы Украины, но опасаются условий сделки – Bloomberg

В конце 2025 года на рынках зафиксирован стремительный рост активов, зависящих от завершения войны. Акции польских банков, чешская крона и украинские евробонды показали высокую доходность. Однако противоречивые сигналы относительно переговоров заставляют инвесторов действовать осторожнее из-за рисков для будущей автономии украинской экономики. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Драйвером роста стала активизация США в мирном процессе при президентстве Дональда Трампа. Специальный индекс Bloomberg Intelligence для акций-бенефициаров мира подскочил на 14% с октября и на 33% с начала года. Оптимизма добавили кредит от ЕС на 90 млрд евро и успешная реструктуризация украинского долга. Облигации Украины с погашением в 2029 году выросли до 76 центов за доллар по сравнению с 57 центами в июне.

Несмотря на рост, инвестиционные гиганты Barings и Ninety One остаются избирательными, опасаясь, что финальные условия мира могут ограничить развитие региона.

Для нас нет никаких реальных массовых покупок. Я бы сказал, что это скорее оппортунистическое инвестирование, пока мы не увидим деталей, которые позволят нам лучше понять структурную историю

В Ninety One также выразили сомнение относительно быстрого финала.

Мы имеем значительную долю украинского долга, но тактически сократили ее, поскольку все еще скептически относимся к тому, что соглашение будет достигнуто в ближайшей перспективе

Дальнейшая динамика будет зависеть от финансирования восстановления. Инвесторы считают критическим вопрос использования замороженных активов РФ.

Если будет достигнута договоренность об использовании российских резервов, это будет очень позитивным для всех держателей украинских облигаций, и это будет иметь эффект домино для государственного и даже частного сектора