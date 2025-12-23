"Торговля на мире": инвесторы скупают активы Украины, но опасаются условий сделки – Bloomberg

$42.150.10
Эксклюзив
15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жилье
11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrex
23 декабря, 08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
22 декабря, 16:37
"Ничего святого там нет": Зеленский заявил, что россия на Рождество может нанести массированный удар
Эксклюзив
22 декабря, 14:35
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
15:15 • 2102 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo14:58 • 2428 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto12:03 • 15304 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной11:27 • 19973 просмотра
Креатура вице-премьера Кулебы в кресле главы Госавиаслужбы - продолжение пророссийского курса вместо перезагрузки отрасли?
Эксклюзив
22 декабря, 14:35 • 84080 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo09:59 • 11949 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 14741 просмотра
Конфуз на AmericaFest: Ники Минаж случайно назвала Джей Ди Вэнса "убийцей" в присутствии вдовы Чарли Кирка22 декабря, 17:50 • 22756 просмотра
У долгожданной "Одиссеи" Нолана появился трейлерVideo22 декабря, 14:33 • 25050 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 47545 просмотра
"Торговля на мире": инвесторы скупают активы Украины, но опасаются условий сделки – Bloomberg

Киев • УНН

 • 110 просмотра

В 2025 году активы, зависящие от завершения войны, показали стремительный рост, однако инвесторы действуют осторожно из-за рисков для украинской экономики. Активация США в мирном процессе и кредит от ЕС стимулировали оптимизм, но крупные фонды остаются скептическими относительно условий сделки.

"Торговля на мире": инвесторы скупают активы Украины, но опасаются условий сделки – Bloomberg

В конце 2025 года на рынках зафиксирован стремительный рост активов, зависящих от завершения войны. Акции польских банков, чешская крона и украинские евробонды показали высокую доходность. Однако противоречивые сигналы относительно переговоров заставляют инвесторов действовать осторожнее из-за рисков для будущей автономии украинской экономики. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Драйвером роста стала активизация США в мирном процессе при президентстве Дональда Трампа. Специальный индекс Bloomberg Intelligence для акций-бенефициаров мира подскочил на 14% с октября и на 33% с начала года. Оптимизма добавили кредит от ЕС на 90 млрд евро и успешная реструктуризация украинского долга. Облигации Украины с погашением в 2029 году выросли до 76 центов за доллар по сравнению с 57 центами в июне.

Длительные переговоры завершены: Украина и инвесторы договорились об обмене ВВП-варрантов на облигации09.12.25, 19:19 • 2837 просмотров

Скептицизм крупных фондов

Несмотря на рост, инвестиционные гиганты Barings и Ninety One остаются избирательными, опасаясь, что финальные условия мира могут ограничить развитие региона.

Для нас нет никаких реальных массовых покупок. Я бы сказал, что это скорее оппортунистическое инвестирование, пока мы не увидим деталей, которые позволят нам лучше понять структурную историю 

– заявил Аднан Эль-Араби из Barings.

Обмен варрантов на ВВП: Банк Citigroup прогнозирует "высокий уровень поддержки" нового предложения Украины05.12.25, 18:03 • 4017 просмотров

В Ninety One также выразили сомнение относительно быстрого финала.

Мы имеем значительную долю украинского долга, но тактически сократили ее, поскольку все еще скептически относимся к тому, что соглашение будет достигнуто в ближайшей перспективе 

– добавил аналитик Роджер Марк.

Роль российских активов

Дальнейшая динамика будет зависеть от финансирования восстановления. Инвесторы считают критическим вопрос использования замороженных активов РФ.

Если будет достигнута договоренность об использовании российских резервов, это будет очень позитивным для всех держателей украинских облигаций, и это будет иметь эффект домино для государственного и даже частного сектора 

– подчеркнул Дженна Лозовский из Sandglass Capital Advisors.

Fitch повысило рейтинг Украины: страна вышла из "ограниченного дефолта"23.12.25, 15:35 • 1132 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Европейский Союз
Чешская Республика
Соединённые Штаты
Украина
Польша