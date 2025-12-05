$42.180.02
15:45 • 1870 просмотра
В Киеве засияла главная елка страны: чем ее украсилиPhoto
14:41 • 6662 просмотра
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничникиPhoto
11:17 • 22919 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
5 декабря, 08:37 • 21368 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
5 декабря, 07:29 • 27003 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 39647 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 47035 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 40196 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 69788 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 35224 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Обмен варрантов на ВВП: Банк Citigroup прогнозирует "высокий уровень поддержки" нового предложения Украины

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Новое предложение Украины по обмену ВВП-варрантов на облигации типа "C" значительно привлекательнее для кредиторов, чем предыдущие варианты. Это критически важный шаг для Украины, чтобы выйти из долгового дефолта.

Обмен варрантов на ВВП: Банк Citigroup прогнозирует "высокий уровень поддержки" нового предложения Украины

Последнее предложение Украины об обмене варрантов, привязанных к ВВП, на новые облигации является «значительно более привлекательным» для кредиторов, чем предыдущие варианты, и, вероятно, получит «высокий уровень поддержки» среди держателей, как утверждает стратегический анализ от Citi, пишет УНН.

Подробности

В понедельник Киев опубликовал новое предложение, пытаясь обменять варранты на ВВП на сумму 2,6 миллиарда долларов на новые облигации типа «C». Это является критически важным шагом для Украины, чтобы выйти из долгового дефолта, вызванного российским вторжением 2022 года.

Стратег Citi по развивающимся рынкам Никола Апостолов отметил, что новые условия значительно лучше, а облигации типа «C» предлагают стоимость возврата, которая почти на 15 пунктов выше по сравнению с предыдущими предложениями.

Мы считаем пакет облигаций «C» значительно более привлекательным и ожидаем высокого уровня заинтересованности среди держателей варрантов 

– написал Апостолов.

Правительство предложило обменять варранты на международные облигации с растущей процентной ставкой и до 180 миллионов долларов авансовой денежной выплаты при условии быстрого принятия и широкой поддержки. Владельцы, которые проголосуют за сделку, получат облигации серии «C», тогда как те, кто не обменяется добровольно, получат облигации из существующей серии «B».

МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-202605.12.25, 10:37 • 21369 просмотров

Апостолов добавил, что новые облигации будут иметь дополнительные преимущества:.

Новые облигации, как мы понимаем, будут старше старых серий A и B и будут иметь значительную защиту от снижения в случае любого дефолта, устанавливая нижнюю границу их стоимости 

– заявил он.

Сейчас ключевая группа кредиторов заявила, что пока не может поддержать план, но продолжает переговоры с правительством.

Реструктуризация долга: Украина заявила, что ее план обмена ВВП-варрантов – лучший04.12.25, 20:42 • 3652 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаФинансы
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Украина