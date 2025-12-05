Обмен варрантов на ВВП: Банк Citigroup прогнозирует "высокий уровень поддержки" нового предложения Украины

Последнее предложение Украины об обмене варрантов, привязанных к ВВП, на новые облигации является «значительно более привлекательным» для кредиторов, чем предыдущие варианты, и, вероятно, получит «высокий уровень поддержки» среди держателей, как утверждает стратегический анализ от Citi, пишет УНН.

В понедельник Киев опубликовал новое предложение, пытаясь обменять варранты на ВВП на сумму 2,6 миллиарда долларов на новые облигации типа «C». Это является критически важным шагом для Украины, чтобы выйти из долгового дефолта, вызванного российским вторжением 2022 года.

Стратег Citi по развивающимся рынкам Никола Апостолов отметил, что новые условия значительно лучше, а облигации типа «C» предлагают стоимость возврата, которая почти на 15 пунктов выше по сравнению с предыдущими предложениями.

Правительство предложило обменять варранты на международные облигации с растущей процентной ставкой и до 180 миллионов долларов авансовой денежной выплаты при условии быстрого принятия и широкой поддержки. Владельцы, которые проголосуют за сделку, получат облигации серии «C», тогда как те, кто не обменяется добровольно, получат облигации из существующей серии «B».

Апостолов добавил, что новые облигации будут иметь дополнительные преимущества:.

Новые облигации, как мы понимаем, будут старше старых серий A и B и будут иметь значительную защиту от снижения в случае любого дефолта, устанавливая нижнюю границу их стоимости