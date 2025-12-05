$42.180.02
Обмін варрантів на ВВП: Банк Citigroup прогнозує "високий рівень підтримки" нової пропозиції України

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Нова пропозиція України щодо обміну ВВП-варрантів на облігації типу "C" є значно привабливішою для кредиторів, ніж попередні варіанти. Це критично важливий крок для України, щоб вийти з боргового дефолту.

Обмін варрантів на ВВП: Банк Citigroup прогнозує "високий рівень підтримки" нової пропозиції України

Остання пропозиція України щодо обміну варрантів, прив'язаних до ВВП, на нові облігації, є "значно привабливішою" для кредиторів, аніж попередні варіанти, і, ймовірно, отримає "високий рівень підтримки" серед власників, як стверджує стратегічний аналіз від Citi, пише УНН.

Деталі

У понеділок Київ опублікував нову пропозицію, намагаючись обміняти варранти на ВВП на суму 2,6 мільярда доларів на нові облігації типу "C". Це є критично важливим кроком для України, щоб вийти з боргового дефолту, спричиненого російським вторгненням 2022 року.

Стратег Citi з питань ринків, що розвиваються, Нікола Апостолов зазначив, що нові умови значно кращі, а облігації типу "C" пропонують вартість повернення, яка майже на 15 пунктів вища порівняно з попередніми пропозиціями.

Ми вважаємо пакет облігацій "C" значно привабливішим і очікуємо високого рівня зацікавленості серед власників варрантів 

– написав Апостолов.

Уряд запропонував обміняти варранти на міжнародні облігації зі зростаючою процентною ставкою та до 180 мільйонів доларів авансової готівкової виплати за умови швидкого ухвалення та широкої підтримки. Власники, які проголосують за угоду, отримають облігації серії "C", тоді як ті, хто не обміняється добровільно, отримають облігації з існуючої серії "B".

МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-202605.12.25, 10:37 • 20496 переглядiв

Апостолов додав, що нові облігації матимуть додаткові переваги:.

Нові облігації, як ми розуміємо, будуть старшими за старіші серії A та B і матимуть значний захист від зниження у разі будь-якого дефолту, встановлюючи нижню межу їхньої вартості 

– заявив він.

Наразі ключова група кредиторів заявила, що поки що не може підтримати план, але продовжує переговори з урядом.

Реструктуризація боргу: Україна заявила, що її план обміну ВВП-варрантів – найкращий04.12.25, 20:42 • 3634 перегляди

Степан Гафтко

