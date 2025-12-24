Мировая торговля 2026: тарифы Трампа провоцируют глобальную рецессию и логистический хаос – Bloomberg

$42.100.05
49.640.15
ukenru
14:18 • 1576 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 4158 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 14694 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 12931 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 15854 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 32922 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 48597 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 66150 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 72804 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 42348 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
2м/с
67%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 6600 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 16248 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 16951 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 3992 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях09:23 • 5446 просмотра
публикации
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 4162 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 14696 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 66153 просмотра
Пугающая закономерность: что объединяет истории пациентов Odrex и зачем клиника пытается "закрыть им рты"Photo23 декабря, 14:58 • 40839 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto23 декабря, 12:03 • 72805 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Михаил Федоров
Тьерри Бретон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Донецкая область
Запорожская область
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 746 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 16312 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 6780 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 33010 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 30030 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фильм
Социальная сеть
The New York Times

Мировая торговля 2026: тарифы Трампа провоцируют глобальную рецессию и логистический хаос – Bloomberg

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Аналитики предупреждают, что введенные Дональдом Трампом пошлины будут тормозить мировой ВВП и перегружать европейские порты. Это также приведет к массовому пересмотру цепочек поставок компаниями.

Мировая торговля 2026: тарифы Трампа провоцируют глобальную рецессию и логистический хаос – Bloomberg

Глобальная экономика готовится к «году последствий», когда введенные Дональдом Трампом пошлины начнут непосредственно тормозить мировой ВВП и перегружать европейские порты. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Основной посыл аналитиков: 2025-й был годом объявления тарифов, а 2026-й станет временем экономической расплаты. Уже сейчас импорт в США упал на 8%, тогда как потоки товаров переориентируются на Индию, Латинскую Америку и Африку. По прогнозам ОЭСР, из-за торговых войн мировое производство может упасть на 0,3%, а инфляция – вырасти. Компании вынуждены массово пересматривать цепочки поставок, чтобы обойти 10-40% пошлины, введенные Вашингтоном.

Пересмотр USMCA: раскол между союзниками

Одним из главных событий года станет обязательный пересмотр торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой. Администрация Трампа уже дала понять, что не ограничится процедурными моментами. 

Практически все заинтересованные стороны призвали к совершенствованию соглашения 

– отмечает торговый представитель США Джеймисон Грир. 

Однако любые уступки одной стране будут означать убытки для другой, что грозит разрывом стабильных промышленных связей в Северной Америке.

Логистический сектор ожидает «второй удар» из-за возможного массового возвращения судов в Суэцкий канал. Если ситуация с безопасностью позволит отказаться от более длинного маршрута вокруг Африки, рынок мгновенно получит избыток мощностей. Эксперты предупреждают: резкое возвращение флота в Красное море вызовет коллапс и «масштабные проблемы с перегрузкой портов в Европе», подобные заторам времен пандемии.

Вызовы для Украины

Для украинской экономики 2026 год несет двойной риск. Глобальное замедление торговли сократит спрос на отечественный экспорт. В то же время торговая война между США и Китаем создает условия для переноса производств ближе к потребителю, где Украина могла бы стать новым индустриальным хабом для Европы.

"Торговля на мире": инвесторы скупают активы Украины, но опасаются условий сделки – Bloomberg23.12.25, 17:35 • 2798 просмотров

Степан Гафтко

ЭкономикаНовости Мира
Санкции
Выборы в США
Война в Украине
Bloomberg L.P.
Мексика
Дональд Трамп
Индия
Канада
Китай
Соединённые Штаты
Украина