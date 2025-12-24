Мировая торговля 2026: тарифы Трампа провоцируют глобальную рецессию и логистический хаос – Bloomberg

Глобальная экономика готовится к «году последствий», когда введенные Дональдом Трампом пошлины начнут непосредственно тормозить мировой ВВП и перегружать европейские порты. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Основной посыл аналитиков: 2025-й был годом объявления тарифов, а 2026-й станет временем экономической расплаты. Уже сейчас импорт в США упал на 8%, тогда как потоки товаров переориентируются на Индию, Латинскую Америку и Африку. По прогнозам ОЭСР, из-за торговых войн мировое производство может упасть на 0,3%, а инфляция – вырасти. Компании вынуждены массово пересматривать цепочки поставок, чтобы обойти 10-40% пошлины, введенные Вашингтоном.

Пересмотр USMCA: раскол между союзниками

Одним из главных событий года станет обязательный пересмотр торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой. Администрация Трампа уже дала понять, что не ограничится процедурными моментами.

Практически все заинтересованные стороны призвали к совершенствованию соглашения – отмечает торговый представитель США Джеймисон Грир.

Однако любые уступки одной стране будут означать убытки для другой, что грозит разрывом стабильных промышленных связей в Северной Америке.

Логистический сектор ожидает «второй удар» из-за возможного массового возвращения судов в Суэцкий канал. Если ситуация с безопасностью позволит отказаться от более длинного маршрута вокруг Африки, рынок мгновенно получит избыток мощностей. Эксперты предупреждают: резкое возвращение флота в Красное море вызовет коллапс и «масштабные проблемы с перегрузкой портов в Европе», подобные заторам времен пандемии.

Вызовы для Украины

Для украинской экономики 2026 год несет двойной риск. Глобальное замедление торговли сократит спрос на отечественный экспорт. В то же время торговая война между США и Китаем создает условия для переноса производств ближе к потребителю, где Украина могла бы стать новым индустриальным хабом для Европы.

