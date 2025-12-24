Посланець Трампа у Гренландії заявив, що США не прагнуть "завоювати" територію Данії

Новий посланник президента Дональда Трампа у Гренландії заявив у вівторок, що республіканська адміністрація має намір розпочати діалог з мешканцями напівавтономної датської території про найкращий шлях розвитку цього стратегічно важливого острова, передає УНН із посиланням на АР.

У своїх перших розгорнутих коментарях після призначення на цю посаду цього тижня губернатор Луїзіани Джефф Лендрі заявив, що адміністрація Трампа не збирається "намагатися когось завоювати" або "захопити чиюсь країну".

Коментарі губернатора дещо суперечать позиції Трампа, який неодноразово заявляв, що США необхідно взяти під контроль арктичну територію заради власної безпеки, і не виключав застосування військової сили для встановлення контролю за багатими корисними копалинами, стратегічно розташованим арктичним островом.

"Я думаю, що наші дискусії повинні вестися безпосередньо з жителями Гренландії - гренландцями", - сказав Лендрі в ефірі Fox News. "Чого вони хочуть? Яких можливостей вони не набули? Чому вони не отримали того захисту, на який справді заслуговують?"

Видання зауважує, що оголошення Трампа про призначення Ландрі знову викликало тривогу у Данії та Європі.

Міністр закордонних справ Данії заявив данським телеканалам, що викличе посла США до свого міністерства.

"Ми говорили це раніше. І тепер ми говоримо це знову. Національні кордони та суверенітет держав засновані на міжнародному праві", - заявили в понеділок у спільній заяві прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та її гренландський колега Єнс-Фредерік Нільсен. "Це основоположні принципи. Не можна анексувати іншу країну. Навіть за аргументів, що стосуються міжнародної безпеки".

Трамп заявив, що Гренландія потрібна США для безпеки після призначення спецпредставника

Трамп неодноразово закликав до юрисдикції США над Гренландією під час свого президентського перехідного періоду та у перші місяці свого другого терміну. У березні віце-президент Джей Ді Венс відвідав віддалену американську військову базу в Гренландії та звинуватив Данію у недостатньому інвестуванні в цей регіон.

Ця проблема поступово зійшла нанівець, але в серпні данські чиновники викликали до Копенгагена головного американського дипломата після повідомлення про те, що щонайменше три особи, пов'язані з Трампом, проводили таємні операції з впливу в Гренландії.

За словами датського урядовця, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити внутрішні обговорення, адміністрація Трампа не попереджала про призначення Ландрі заздалегідь.

Данія зміцнює оборону Гренландії на тлі заяв Трампа про анексію та зростання активності рф - Bloomberg

За словами помічника конгресмена, який не уповноважений коментувати публічно і розмовляв на умовах анонімності, адміністрація також поки не надала Конгресу жодних подробиць про призначення.

Трамп відновлює дискусію про Гренландію в момент, коли йому і так доводиться вирішувати безліч зовнішньополітичних криз, включаючи підтримку тендітного перемир'я в Газі та переговори про припинення жорстокої війни президента росії володимира путіна в Україні, додає видання.

Сенатор Жанна Шахін, провідний демократ у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, у вівторок поставила під сумнів доцільність "розпалювання конфліктів із друзями" у такий складний для всього світу момент.

"Суверенітет Гренландії не підлягає обговоренню, – сказала Шахін. — Данія — найважливіший союзник НАТО, який завжди стояв пліч-о-пліч із США".