Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 8254 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 7266 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 12243 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил
Ексклюзив
11:46 • 19838 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 15070 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 17430 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34095 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49612 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 68162 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 6114 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 4048 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил
Ексклюзив
13:26 • 12248 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 19844 перегляди
Посланець Трампа у Гренландії заявив, що США не прагнуть "завоювати" територію Данії

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Новий посланник президента Трампа у Гренландії, губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, заявив про намір розпочати діалог з мешканцями острова щодо його розвитку. Це суперечить попереднім заявам Трампа про необхідність контролю США над Гренландією.

Посланець Трампа у Гренландії заявив, що США не прагнуть "завоювати" територію Данії

Новий посланник президента Дональда Трампа у Гренландії заявив у вівторок, що республіканська адміністрація має намір розпочати діалог з мешканцями напівавтономної датської території про найкращий шлях розвитку цього стратегічно важливого острова, передає УНН із посиланням на АР.

У своїх перших розгорнутих коментарях після призначення на цю посаду цього тижня губернатор Луїзіани Джефф Лендрі заявив, що адміністрація Трампа не збирається "намагатися когось завоювати" або "захопити чиюсь країну".

Коментарі губернатора дещо суперечать позиції Трампа, який неодноразово заявляв, що США необхідно взяти під контроль арктичну територію заради власної безпеки, і не виключав застосування військової сили для встановлення контролю за багатими корисними копалинами, стратегічно розташованим арктичним островом.

"Я думаю, що наші дискусії повинні вестися безпосередньо з жителями Гренландії - гренландцями", - сказав Лендрі в ефірі Fox News. "Чого вони хочуть? Яких можливостей вони не набули? Чому вони не отримали того захисту, на який справді заслуговують?"

Додамо

Видання зауважує, що оголошення Трампа про призначення Ландрі знову викликало тривогу у Данії та Європі.

Міністр закордонних справ Данії заявив данським телеканалам, що викличе посла США до свого міністерства.

"Ми говорили це раніше. І тепер ми говоримо це знову. Національні кордони та суверенітет держав засновані на міжнародному праві", - заявили в понеділок у спільній заяві прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен та її гренландський колега Єнс-Фредерік Нільсен. "Це основоположні принципи. Не можна анексувати іншу країну. Навіть за аргументів, що стосуються міжнародної безпеки".

Трамп заявив, що Гренландія потрібна США для безпеки після призначення спецпредставника 23.12.25, 09:52 • 3282 перегляди

Трамп неодноразово закликав до юрисдикції США над Гренландією під час свого президентського перехідного періоду та у перші місяці свого другого терміну. У березні віце-президент Джей Ді Венс відвідав віддалену американську військову базу в Гренландії та звинуватив Данію у недостатньому інвестуванні в цей регіон.

Ця проблема поступово зійшла нанівець, але в серпні данські чиновники викликали до Копенгагена головного американського дипломата після повідомлення про те, що щонайменше три особи, пов'язані з Трампом, проводили таємні операції з впливу в Гренландії.

За словами датського урядовця, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити внутрішні обговорення, адміністрація Трампа не попереджала про призначення Ландрі заздалегідь.

Данія зміцнює оборону Гренландії на тлі заяв Трампа про анексію та зростання активності рф - Bloomberg01.11.25, 05:55 • 13361 перегляд

За словами помічника конгресмена, який не уповноважений коментувати публічно і розмовляв на умовах анонімності, адміністрація також поки не надала Конгресу жодних подробиць про призначення.

Трамп відновлює дискусію про Гренландію в момент, коли йому і так доводиться вирішувати безліч зовнішньополітичних криз, включаючи підтримку тендітного перемир'я в Газі та переговори про припинення жорстокої війни президента росії володимира путіна в Україні, додає видання.

Сенатор Жанна Шахін, провідний демократ у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, у вівторок поставила під сумнів доцільність "розпалювання конфліктів із друзями" у такий складний для всього світу момент.

"Суверенітет Гренландії не підлягає обговоренню, – сказала Шахін. — Данія — найважливіший союзник НАТО, який завжди стояв пліч-о-пліч із США".

Антоніна Туманова

