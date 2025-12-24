$42.100.05
49.640.15
ukenru
Ексклюзив
15:03 • 4460 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 5958 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 5982 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 11188 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 18866 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 14779 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 17241 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33959 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 49489 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 67968 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Не все так погано: головні кліматичні перемоги 2025 року, що дають світу шанс – Bloomberg

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Глобальна економіка декарбонізується швидше, ніж очікувалося, з рекордними інвестиціями у 2,2 трильйона доларів у 2025 році. Інвестиції у чисту енергію перевищують витрати на викопне паливо, а відновлювана енергетика покриває весь новий попит на електроенергію.

Не все так погано: головні кліматичні перемоги 2025 року, що дають світу шанс – Bloomberg

Попри тривожні прогнози, 2025 рік довів: глобальна економіка декарбонізується значно швидше, ніж очікувалося. Поки політики сперечаються, технології та капітал вже зробили "зелений" перехід незворотним, встановивши рекорд інвестицій у 2,2 трильйона доларів. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Чому цей рік став успішним для планети:

  • Грошовий розрив на користь екології: Епоха домінування нафти і газу минає. За даними ECIU, на кожен долар, витрачений на викопне паливо, тепер припадає 2 долари інвестицій у чисту енергію. У провідних економіках цей баланс ще переконливіший – 2,6 долара на користь "зеленки".
    • Тріумф сонця та вітру: Протягом перших трьох кварталів року відновлювана енергетика зростала настільки швидко, що змогла повністю покрити весь новий попит на електроенергію у світі. Китай залишається абсолютним лідером, забезпечивши майже 70% нових потужностей планети.
      • Акумуляторна революція: Ціни на батареї впали на 8% – до рекордних 108 доларів за кВт-год. Це робить електромобілі доступнішими та дозволяє будувати гігантські сховища енергії, які стають одним із найдешевших джерел живлення для міст.
        • Штучний інтелект рятує ресурси: ШІ став ключовим інструментом кліматологів. Технології тепер не лише точніше прогнозують погоду, а й допомагають бізнесу мінімізувати вуглецевий слід через оптимізацію логістики та захист інфраструктури від аномальної спеки.
          • Світовий океан під охороною: Договір про відкрите море нарешті отримав необхідні ратифікації. З січня 2026 року 60% вод планети, які раніше були "нічийною територією", отримають офіційний захист від неконтрольованого видобутку копалин.

            У Альпах темпи зникнення льодовиків досягнуть піку через вісім років: понад 100 зникнуть назавжди16.12.25, 01:10 • 3650 переглядiв

            Від захисту до адаптації

            Крім боротьби з викидами, світ почав активно інвестувати в захист від наслідків, що вже наступили. Фінансування адаптації має зрости до 120 мільярдів доларів на рік. Прикладом стали нові "облігації на випадок катастроф" у США, де гроші інвесторів йдуть на встановлення вітростійких дахів у регіонах, що страждають від ураганів. Як зазначив Гарет Редмонд-Кінг з ECIU: "Це вражаючий прогрес порівняно з тим, куди ми прямували раніше".

            Полярні ведмеді можуть адаптуватися до виживання в теплішому кліматі - дослідження12.12.25, 09:44 • 4514 переглядiв

            Степан Гафтко

