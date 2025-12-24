Не все так погано: головні кліматичні перемоги 2025 року, що дають світу шанс – Bloomberg
Глобальна економіка декарбонізується швидше, ніж очікувалося, з рекордними інвестиціями у 2,2 трильйона доларів у 2025 році. Інвестиції у чисту енергію перевищують витрати на викопне паливо, а відновлювана енергетика покриває весь новий попит на електроенергію.
Попри тривожні прогнози, 2025 рік довів: глобальна економіка декарбонізується значно швидше, ніж очікувалося. Поки політики сперечаються, технології та капітал вже зробили "зелений" перехід незворотним, встановивши рекорд інвестицій у 2,2 трильйона доларів. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.
Чому цей рік став успішним для планети:
- Грошовий розрив на користь екології: Епоха домінування нафти і газу минає. За даними ECIU, на кожен долар, витрачений на викопне паливо, тепер припадає 2 долари інвестицій у чисту енергію. У провідних економіках цей баланс ще переконливіший – 2,6 долара на користь "зеленки".
- Тріумф сонця та вітру: Протягом перших трьох кварталів року відновлювана енергетика зростала настільки швидко, що змогла повністю покрити весь новий попит на електроенергію у світі. Китай залишається абсолютним лідером, забезпечивши майже 70% нових потужностей планети.
- Акумуляторна революція: Ціни на батареї впали на 8% – до рекордних 108 доларів за кВт-год. Це робить електромобілі доступнішими та дозволяє будувати гігантські сховища енергії, які стають одним із найдешевших джерел живлення для міст.
- Штучний інтелект рятує ресурси: ШІ став ключовим інструментом кліматологів. Технології тепер не лише точніше прогнозують погоду, а й допомагають бізнесу мінімізувати вуглецевий слід через оптимізацію логістики та захист інфраструктури від аномальної спеки.
- Світовий океан під охороною: Договір про відкрите море нарешті отримав необхідні ратифікації. З січня 2026 року 60% вод планети, які раніше були "нічийною територією", отримають офіційний захист від неконтрольованого видобутку копалин.
Від захисту до адаптації
Крім боротьби з викидами, світ почав активно інвестувати в захист від наслідків, що вже наступили. Фінансування адаптації має зрости до 120 мільярдів доларів на рік. Прикладом стали нові "облігації на випадок катастроф" у США, де гроші інвесторів йдуть на встановлення вітростійких дахів у регіонах, що страждають від ураганів. Як зазначив Гарет Редмонд-Кінг з ECIU: "Це вражаючий прогрес порівняно з тим, куди ми прямували раніше".
