Не все так плохо: главные климатические победы 2025 года, дающие миру шанс – Bloomberg

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
15:03 • 4450 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 5942 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 5974 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 11180 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
11:46 • 18857 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
11:12 • 14774 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 17238 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 33955 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 49487 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 67967 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
0м/с
77%
764мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Обходят Коростень: 15 поездов меняют движение накануне Сочельника24 декабря, 06:43 • 10091 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 18991 просмотра
Число россиян, поддерживающих войну, упало до исторического минимума - начальник ЦПД Коваленко24 декабря, 07:35 • 18990 просмотра
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 7368 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 9214 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 4450 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 2968 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 5942 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 11180 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
11:46 • 18857 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Папа Лев XIV
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 2466 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 19138 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 8452 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 34038 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 30879 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Грибы
DJI Mavic

Не все так плохо: главные климатические победы 2025 года, дающие миру шанс – Bloomberg

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Глобальная экономика декарбонизируется быстрее, чем ожидалось, с рекордными инвестициями в 2,2 триллиона долларов в 2025 году. Инвестиции в чистую энергию превышают расходы на ископаемое топливо, а возобновляемая энергетика покрывает весь новый спрос на электроэнергию.

Не все так плохо: главные климатические победы 2025 года, дающие миру шанс – Bloomberg

Несмотря на тревожные прогнозы, 2025 год доказал: глобальная экономика декарбонизируется значительно быстрее, чем ожидалось. Пока политики спорят, технологии и капитал уже сделали «зеленый» переход необратимым, установив рекорд инвестиций в 2,2 триллиона долларов. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Подробности

Почему этот год стал успешным для планеты:

  • Денежный разрыв в пользу экологии: Эпоха доминирования нефти и газа проходит. По данным ECIU, на каждый доллар, потраченный на ископаемое топливо, теперь приходится 2 доллара инвестиций в чистую энергию. В ведущих экономиках этот баланс еще убедительнее – 2,6 доллара в пользу «зеленки».
    • Триумф солнца и ветра: В течение первых трех кварталов года возобновляемая энергетика росла настолько быстро, что смогла полностью покрыть весь новый спрос на электроэнергию в мире. Китай остается абсолютным лидером, обеспечив почти 70% новых мощностей планеты.
      • Аккумуляторная революция: Цены на батареи упали на 8% – до рекордных 108 долларов за кВт-ч. Это делает электромобили доступнее и позволяет строить гигантские хранилища энергии, которые становятся одним из самых дешевых источников питания для городов.
        • Искусственный интеллект спасает ресурсы: ИИ стал ключевым инструментом климатологов. Технологии теперь не только точнее прогнозируют погоду, но и помогают бизнесу минимизировать углеродный след через оптимизацию логистики и защиту инфраструктуры от аномальной жары.
          • Мировой океан под охраной: Договор об открытом море наконец получил необходимые ратификации. С января 2026 года 60% вод планеты, которые ранее были «ничейной территорией», получат официальную защиту от неконтролируемой добычи ископаемых.

            В Альпах темпы исчезновения ледников достигнут пика через восемь лет: более 100 исчезнут навсегда16.12.25, 01:10 • 3650 просмотров

            От защиты до адаптации

            Помимо борьбы с выбросами, мир начал активно инвестировать в защиту от уже наступивших последствий. Финансирование адаптации должно вырасти до 120 миллиардов долларов в год. Примером стали новые «облигации на случай катастроф» в США, где деньги инвесторов идут на установку ветроустойчивых крыш в регионах, страдающих от ураганов. Как отметил Гарет Редмонд-Кинг из ECIU: «Это впечатляющий прогресс по сравнению с тем, куда мы направлялись раньше».

            Полярные медведи могут адаптироваться к выживанию в более теплом климате – исследование12.12.25, 09:44 • 4514 просмотров

            Степан Гафтко

            Новости МираПогода и окружающая среда
            Ураган в США
            Животные
            Техника
            Энергетика
            Электроэнергия
            Bloomberg L.P.
            Китай
            Соединённые Штаты