Не все так плохо: главные климатические победы 2025 года, дающие миру шанс – Bloomberg

Глобальная экономика декарбонизируется быстрее, чем ожидалось, с рекордными инвестициями в 2,2 триллиона долларов в 2025 году. Инвестиции в чистую энергию превышают расходы на ископаемое топливо, а возобновляемая энергетика покрывает весь новый спрос на электроэнергию.
Несмотря на тревожные прогнозы, 2025 год доказал: глобальная экономика декарбонизируется значительно быстрее, чем ожидалось. Пока политики спорят, технологии и капитал уже сделали «зеленый» переход необратимым, установив рекорд инвестиций в 2,2 триллиона долларов. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Почему этот год стал успешным для планеты:
- Денежный разрыв в пользу экологии: Эпоха доминирования нефти и газа проходит. По данным ECIU, на каждый доллар, потраченный на ископаемое топливо, теперь приходится 2 доллара инвестиций в чистую энергию. В ведущих экономиках этот баланс еще убедительнее – 2,6 доллара в пользу «зеленки».
- Триумф солнца и ветра: В течение первых трех кварталов года возобновляемая энергетика росла настолько быстро, что смогла полностью покрыть весь новый спрос на электроэнергию в мире. Китай остается абсолютным лидером, обеспечив почти 70% новых мощностей планеты.
- Аккумуляторная революция: Цены на батареи упали на 8% – до рекордных 108 долларов за кВт-ч. Это делает электромобили доступнее и позволяет строить гигантские хранилища энергии, которые становятся одним из самых дешевых источников питания для городов.
- Искусственный интеллект спасает ресурсы: ИИ стал ключевым инструментом климатологов. Технологии теперь не только точнее прогнозируют погоду, но и помогают бизнесу минимизировать углеродный след через оптимизацию логистики и защиту инфраструктуры от аномальной жары.
- Мировой океан под охраной: Договор об открытом море наконец получил необходимые ратификации. С января 2026 года 60% вод планеты, которые ранее были «ничейной территорией», получат официальную защиту от неконтролируемой добычи ископаемых.
От защиты до адаптации
Помимо борьбы с выбросами, мир начал активно инвестировать в защиту от уже наступивших последствий. Финансирование адаптации должно вырасти до 120 миллиардов долларов в год. Примером стали новые «облигации на случай катастроф» в США, где деньги инвесторов идут на установку ветроустойчивых крыш в регионах, страдающих от ураганов. Как отметил Гарет Редмонд-Кинг из ECIU: «Это впечатляющий прогресс по сравнению с тем, куда мы направлялись раньше».
