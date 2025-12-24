Метамфетамін на 9,5 млн грн: на кордоні зі Словаччиною викрили двох наркоділків

Фото: Державна прикордонна служба України

На українсько-словацькому кордоні правоохоронці викрили канал незаконного ввезення на територію України партії психотропної речовини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Прикордонники і співробітники Національної поліції перевірили легковий автомобіль "Audi", яким на в’їзд в Україну прямували двоє громадян України - водійка та пасажир.

Результатом поглибленого огляду стало виявлення в автомобілі та на тілі 42-річного пасажира двох кілограмів невідомої речовини, що за зовнішніми ознаками нагадує метамфетамін.

Він був розфасований у два поліетиленові пакети, один з яких сховали від контролю у коробці з пральним порошком, інший - під одягом чоловіка. Результат експрес-тесту попередньо підтвердив, що виявлена речовина є метамфетаміном - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Окрім пакунків, також вилучили транспортний засіб наркоділків і грошові кошти у національній та іноземній валюті. Чоловіка та жінку затримали.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих правоохоронці знайшли та вилучили ще 1,7 кг метамфетаміну. Загальна вартість вилучених 3,7 кг психотропів, за оцінками "чорного ринку", складає близько 9,5 млн гривень.

За даним фактом на адресу Нацполіції було направлене повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень за наступними статтями Кримінального кодексу України:

Ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);

Ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);

Ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

За даними Офісу Генерального прокурора, суд відправив затриманих під вартою.

Нагадаємо

Державна митна служба запобігла кільком спробам ввезення в Україну наркотичного чаю Mitragyna speciosa та добавки SPIRULINA. Йдеться про понад 700 кг небезпечної продукції.