Метамфетамін на 9,5 млн грн: на кордоні зі Словаччиною викрили двох наркоділків

Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешкання
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора 24 грудня, 06:43
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин 24 грудня, 06:59
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко 24 грудня, 07:35
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе" 24 грудня, 08:30
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях 09:23
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдера 15:00
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правил 13:26
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex 11:46
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією 23 грудня, 15:15
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти" 23 грудня, 14:58
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршруту 14:00
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машин 24 грудня, 06:59
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день" 23 грудня, 20:27
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезоном 23 грудня, 09:59
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини" 23 грудня, 08:10
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Гриби

Метамфетамін на 9,5 млн грн: на кордоні зі Словаччиною викрили двох наркоділків

Київ • УНН

 • 24 перегляди

На українсько-словацькому кордоні затримали двох громадян України, які намагалися ввезти 2 кг метамфетаміну. Під час обшуків у них вилучили ще 1,7 кг речовини, загальна вартість якої становить близько 9,5 млн гривень.

Метамфетамін на 9,5 млн грн: на кордоні зі Словаччиною викрили двох наркоділків
Фото: Державна прикордонна служба України

На українсько-словацькому кордоні правоохоронці викрили канал незаконного ввезення на територію України партії психотропної речовини. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Деталі

Прикордонники і співробітники Національної поліції перевірили легковий автомобіль "Audi", яким на в’їзд в Україну прямували двоє громадян України - водійка та пасажир.

Результатом поглибленого огляду стало виявлення в автомобілі та на тілі 42-річного пасажира двох кілограмів невідомої речовини, що за зовнішніми ознаками нагадує метамфетамін.

Він був розфасований у два поліетиленові пакети, один з яких сховали від контролю у коробці з пральним порошком, інший - під одягом чоловіка. Результат експрес-тесту попередньо підтвердив, що виявлена речовина є метамфетаміном

- йдеться в повідомленні ДПСУ.

Окрім пакунків, також вилучили транспортний засіб наркоділків і грошові кошти у національній та іноземній валюті. Чоловіка та жінку затримали.

Під час обшуків за місцем проживання затриманих правоохоронці знайшли та вилучили ще 1,7 кг метамфетаміну. Загальна вартість вилучених 3,7 кг психотропів, за оцінками "чорного ринку", складає близько 9,5 млн гривень.

За даним фактом на адресу Нацполіції було направлене повідомлення про виявлення ознак кримінальних правопорушень за наступними статтями Кримінального кодексу України:

  • Ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);
    • Ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
      • Ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

        За даними Офісу Генерального прокурора, суд відправив затриманих під вартою.

        Нагадаємо

        Державна митна служба запобігла кільком спробам ввезення в Україну наркотичного чаю Mitragyna speciosa та добавки SPIRULINA. Йдеться про понад 700 кг небезпечної продукції.

        Євген Устименко

        СуспільствоКримінал та НП
        Обшук
        Державний кордон України
        Державна митна служба України
        Національна поліція України
        Audi
        Державна прикордонна служба України
        Словаччина
        Україна