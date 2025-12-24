Метамфетамин на 9,5 млн грн: на границе со Словакией разоблачили двух наркодельцов

Фото: Государственная пограничная служба Украины

На украинско-словацкой границе правоохранители разоблачили канал незаконного ввоза на территорию Украины партии психотропного вещества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Детали

Пограничники и сотрудники Национальной полиции проверили легковой автомобиль "Audi", на котором на въезд в Украину направлялись двое граждан Украины - водитель и пассажир.

Результатом углубленного осмотра стало обнаружение в автомобиле и на теле 42-летнего пассажира двух килограммов неизвестного вещества, по внешним признакам напоминающего метамфетамин.

Он был расфасован в два полиэтиленовых пакета, один из которых спрятали от контроля в коробке со стиральным порошком, другой - под одеждой мужчины. Результат экспресс-теста предварительно подтвердил, что обнаруженное вещество является метамфетамином - говорится в сообщении ГПСУ.

Кроме пакетов, также изъяли транспортное средство наркодельцов и денежные средства в национальной и иностранной валюте. Мужчину и женщину задержали.

В ходе обысков по месту жительства задержанных правоохранители нашли и изъяли еще 1,7 кг метамфетамина. Общая стоимость изъятых 3,7 кг психотропов, по оценкам "черного рынка", составляет около 9,5 млн гривен.

По данному факту в адрес Нацполиции было направлено сообщение об обнаружении признаков уголовных правонарушений по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

Ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств);

Ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов);

Ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

По данным Офиса Генерального прокурора, суд отправил задержанных под стражу.

Напомним

Государственная таможенная служба предотвратила несколько попыток ввоза в Украину наркотического чая Mitragyna speciosa и добавки SPIRULINA. Речь идет о более чем 700 кг опасной продукции.