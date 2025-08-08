Керівник САП пояснив, хто має право починати розслідування щодо нардепів
Київ • УНН
Олександр Клименко заявив, що НАБУ та САП не мають права розпочинати розслідування щодо народних депутатів, це виключна компетенція Генерального прокурора. Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що Генпрокурор також погоджує клопотання про обшуки у нардепів.
НАБУ та САП не мають право розпочинати розслідування щодо нардепів. Це компетенція виключно Генерального прокурора України. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.
Деталі
Ні НАБУ, ні САП не мають право розпочинати розслідування щодо народного депутата. Це виключно компетенція Генерального прокурора. Він починає це розслідування й доручає НАБУ здійснювати його, а ми як САП забезпечуємо процесуальне керівництво. Якщо нам надходить таке провадження, то ми зобов'язані його розслідувати
Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що клопотання про обшуки у народних депутатів також погоджує Генеральний прокурор.
Окрім того, Кривонос заявив, що є нардепи, які підозрювані й обвинувачені за різним статтям.
Є й розкрадання державного майна, земельних ділянок, є розкрадання газу. Є депутати, які викриті на неправомірній вигоді, на зловживанні впливом - це коли неправомірна вигода отримується за вплив на іншу особу
За його словами, народні депутати в комунікації не сприймають розслідування, психологічно, їх обурює розслідування злочинів щодо незаконного збагачення та недекларування майна.
Доповнення
У березні 2025 року НАБУ повідомляло, що в період з 2016 по 2024 рік про підозру повідомили 68 чинним та колишнім нардепам, причому 41 з них – у період із 2022 по 2024 роки.