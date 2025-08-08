Керівник САП пояснив, хто має право починати розслідування щодо нардепів

НАБУ та САП не мають право розпочинати розслідування щодо нардепів. Це компетенція виключно Генерального прокурора України. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.

Ні НАБУ, ні САП не мають право розпочинати розслідування щодо народного депутата. Це виключно компетенція Генерального прокурора. Він починає це розслідування й доручає НАБУ здійснювати його, а ми як САП забезпечуємо процесуальне керівництво. Якщо нам надходить таке провадження, то ми зобов'язані його розслідувати