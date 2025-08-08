$41.460.15
Стрілянина в черкаському "МакДональдзі": стали відомі деталі інциденту
09:33 • 10155 перегляди
Верховний Суд поставив крапку у справі банку "Конкорд", не розглянувши її по суті - Олена Сосєдка
09:21 • 9476 перегляди
Уряд зробив прогноз щодо економіки: за гіршого сценарію - 2,4% росту ВВП та 9,9% інфляції
Ексклюзив
09:00 • 15603 перегляди
Третина випускників знайшли роботу, а частині довелося перевчатися: Служба зайнятості розповіла про ситуацію на ринку праці
07:40 • 13452 перегляди
Парламент може розглянути легалізацію крипти вже наступного тижня - нардеп
06:06 • 32535 перегляди
У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
8 серпня, 04:04 • 40083 перегляди
Сьогодні прощаються з Вікторією Рощиною: деталі справи загиблої в російському полоні журналістки
7 серпня, 21:06 • 27926 перегляди
путін не повинен зустрічатися із Зеленським перед нашою зустріччю - Трамп
Ексклюзив
7 серпня, 15:56 • 89359 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%
Ексклюзив
7 серпня, 14:11 • 62775 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Керівник САП пояснив, хто має право починати розслідування щодо нардепів

Київ • УНН

 • 862 перегляди

Олександр Клименко заявив, що НАБУ та САП не мають права розпочинати розслідування щодо народних депутатів, це виключна компетенція Генерального прокурора. Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що Генпрокурор також погоджує клопотання про обшуки у нардепів.

Керівник САП пояснив, хто має право починати розслідування щодо нардепів

НАБУ та САП не мають право розпочинати розслідування щодо нардепів. Це компетенція виключно Генерального прокурора України. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Ні НАБУ, ні САП не мають право розпочинати розслідування щодо народного депутата. Це виключно компетенція Генерального прокурора. Він починає це розслідування й доручає НАБУ здійснювати його, а ми як САП забезпечуємо процесуальне керівництво. Якщо нам надходить таке провадження, то ми зобов'язані його розслідувати

- пояснив Клименко.

Схема на 140 млн грн на закупівлі кабелів для Укрзалізниці: нардепу Бондарю продовжили арешт, але зменшили заставу31.07.25, 13:58 • 3468 переглядiв

Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що клопотання про обшуки у народних депутатів також погоджує Генеральний прокурор.

Окрім того, Кривонос заявив, що є нардепи, які підозрювані й обвинувачені за різним статтям.

Є й розкрадання державного майна, земельних ділянок, є розкрадання газу. Є депутати, які викриті на неправомірній вигоді, на зловживанні впливом - це коли неправомірна вигода отримується за вплив на іншу особу

 - сказав Кривонос.

За його словами, народні депутати в комунікації не сприймають розслідування, психологічно, їх обурює розслідування злочинів щодо незаконного збагачення та недекларування майна.

НАБУ та САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА і РЕБ: затримано 4 особи, серед яких - нардеп та військові Нацгвардії 02.08.25, 17:51 • 5589 переглядiв

Доповнення

У березні 2025 року НАБУ повідомляло, що в період з 2016 по 2024 рік про підозру повідомили 68 чинним та колишнім нардепам, причому 41 з них – у період із 2022 по 2024 роки.

Анна Мурашко

