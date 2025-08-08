Руководитель САП объяснил, кто имеет право начинать расследования в отношении нардепов

НАБУ и САП не имеют права начинать расследования в отношении нардепов. Это компетенция исключительно Генерального прокурора Украины. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Ни НАБУ, ни САП не имеют права начинать расследование в отношении народного депутата. Это исключительно компетенция Генерального прокурора. Он начинает это расследование и поручает НАБУ осуществлять его, а мы как САП обеспечиваем процессуальное руководство. Если к нам поступает такое производство, то мы обязаны его расследовать - пояснил Клименко.

Схема на 140 млн грн на закупках кабелей для Укрзализныци: нардепу Бондарю продлили арест, но уменьшили залог

Директор НАБУ Семен Кривонос добавил, что ходатайства об обысках у народных депутатов также согласовывает Генеральный прокурор.

Кроме того, Кривонос заявил, что есть нардепы, которые подозреваются и обвиняются по разным статьям.

Есть и хищение государственного имущества, земельных участков, есть хищение газа. Есть депутаты, которые уличены в неправомерной выгоде, в злоупотреблении влиянием - это когда неправомерная выгода получается за влияние на другое лицо - сказал Кривонос.

По его словам, народные депутаты в коммуникации не воспринимают расследования, психологически, их возмущает расследование преступлений относительно незаконного обогащения и недекларирования имущества.

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и РЭБ: задержаны 4 человека, среди которых - нардеп и военные Нацгвардии

Дополнение

В марте 2025 года НАБУ сообщало, что в период с 2016 по 2024 год о подозрении сообщили 68 действующим и бывшим нардепам, причем 41 из них – в период с 2022 по 2024 годы.