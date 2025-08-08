Руководитель САП объяснил, кто имеет право начинать расследования в отношении нардепов

$41.460.15
Эксклюзив
09:44
Стрельба в черкасском "МакДональдсе": стали известны детали инцидента
09:33
Верховный Суд поставил точку в деле банка "Конкорд", не рассмотрев его по существу - Елена Соседка
09:21
Правительство сделало прогноз по экономике: при худшем сценарии - 2,4% роста ВВП и 9,9% инфляции
Эксклюзив
09:00
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
07:40
Парламент может рассмотреть легализацию криптовалюты уже на следующей неделе - нардеп
06:06
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
8 августа, 04:04
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
Эксклюзив
7 августа, 14:11
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию
8 августа, 02:28
Украина и Румыния совместно построят мост через Тису
8 августа, 02:56
Новый президент Польши начал каденцию с конфликта с Туском: причина в аэропорте
06:38
МАГАТЭ на подстанциях: новая миссия выявила риски для АЭС Украины
07:29
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации
08:20
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
09:00
Старая техника, новые вызовы: что угрожает техническому ресурсу украинской авиации
08:20
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
06:06
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
8 августа, 04:04
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%
Эксклюзив
7 августа, 15:56
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мира
7 августа, 11:02
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм
6 августа, 10:39
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ
6 августа, 07:07
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ
6 августа, 05:58
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"
4 августа, 15:58
Руководитель САП объяснил, кто имеет право начинать расследования в отношении нардепов

Киев • УНН

 • 856 просмотра

Александр Клименко заявил, что НАБУ и САП не имеют права начинать расследования в отношении народных депутатов, это исключительная компетенция Генерального прокурора. Директор НАБУ Семен Кривонос добавил, что Генпрокурор также согласовывает ходатайства об обысках у нардепов.

Руководитель САП объяснил, кто имеет право начинать расследования в отношении нардепов

НАБУ и САП не имеют права начинать расследования в отношении нардепов. Это компетенция исключительно Генерального прокурора Украины. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время брифинга, передает УНН.

Детали

Ни НАБУ, ни САП не имеют права начинать расследование в отношении народного депутата. Это исключительно компетенция Генерального прокурора. Он начинает это расследование и поручает НАБУ осуществлять его, а мы как САП обеспечиваем процессуальное руководство. Если к нам поступает такое производство, то мы обязаны его расследовать

- пояснил Клименко.

Схема на 140 млн грн на закупках кабелей для Укрзализныци: нардепу Бондарю продлили арест, но уменьшили залог31.07.2025, 13:58 • 3468 просмотров

Директор НАБУ Семен Кривонос добавил, что ходатайства об обысках у народных депутатов также согласовывает Генеральный прокурор.

Кроме того, Кривонос заявил, что есть нардепы, которые подозреваются и обвиняются по разным статьям.

Есть и хищение государственного имущества, земельных участков, есть хищение газа. Есть депутаты, которые уличены в неправомерной выгоде, в злоупотреблении влиянием - это когда неправомерная выгода получается за влияние на другое лицо

 - сказал Кривонос.

По его словам, народные депутаты в коммуникации не воспринимают расследования, психологически, их возмущает расследование преступлений относительно незаконного обогащения и недекларирования имущества.

НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию при закупке БПЛА и РЭБ: задержаны 4 человека, среди которых - нардеп и военные Нацгвардии02.08.2025, 17:51 • 5589 просмотров

Дополнение

В марте 2025 года НАБУ сообщало, что в период с 2016 по 2024 год о подозрении сообщили 68 действующим и бывшим нардепам, причем 41 из них – в период с 2022 по 2024 годы.

Анна Мурашко

