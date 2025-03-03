68 нардепів отримали підозри за 8 років: що їм інкримінують
Київ • УНН
НАБУ повідомило про 68 підозр діючим та колишнім народним депутатам з 2016 по 2024 рік. Більшість підозр (41) було оголошено за останні два роки, основні звинувачення - хабарництво та зловживання владою.
В період з 2016 по 2024 рік про підозру повідомили 68 чинним та колишнім нардепам, причому 41 з них – у період із 2022 по 2024 роки. Про це повідомляє НАБУ в своєму телеграм-каналі, пише УНН.
Типові злочини за участі нардепів:
- привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем;
- одержання хабаря;
- зловживання владою;
- декларування недостовірної інформації;
- незаконне збагачення.
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