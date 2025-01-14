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Нардепа Дубінського внесли до реєстру корупціонерів - ДБР

Нардепа Дубінського внесли до реєстру корупціонерів - ДБР

Київ • УНН

 • 29569 перегляди

Народного депутата Олександра Дубінського внесено до реєстру корупціонерів після рішення суду про конфлікт інтересів. Рішення підтверджено Апеляційним судом у грудні 2024 року.

Народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у державній зраді та у незаконному переправленні осіб через кордон, внесли до реєстру корупціонерів. Про це повідомляє ДБР, передає УНН.

Народного депутата України, викритого ДБР на правопорушенні, пов’язаному з корупцією, включено до реєстру корупціонерів. У березні 2024 року Печерський районний суд Києва визнав чинного народного депутата винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією (ч. 2 ст. 172-7 Кодексу України). У грудні 2024 року Апеляційний суд залишив у силі цей вирок 

- йдеться в повідомленні.

У ДБР не вказують імені нардепа, але за даними джерел УНН йдеться про Олександра Дубінського, якому у березні 2024 року Печерський районний суд Києва на підставі матеріалів НАЗК визнав винним у порушенні встановлених законом вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Суд визнав Дубінського винним у діях в умовах конфлікту інтересів, його внесуть в реєстр корупціонерів - НАЗК13.03.24, 18:38 • 26963 перегляди

Зазначається, що після набрання рішенням законної сили відомості стосовно нардепа внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Нагадаємо

У листопаді 2024 року НАЗК склало протокол за фактами реалізації Олександром Дубінським депутатських повноважень в умовах реального конфлікту інтересів.

У серпні 2023 року Дубінському повідомили про підозру у внесенні службовою особою неправдивих відомостей до офіційних документів, на підставі яких він виїхав за кордон нібито під приводом супроводження батька на лікування. Слідство встановило, що народний депутат отримав дозвіл залишити Україну під цим приводом та самостійно покинув країну 27 червня 2023 року.

Своєю чергою батько нардепа самостійно виїхав за кордон 26 червня 2023 року, а потім повернувся до України 11 липня 2023 року. Сам нардеп повернувся до України лише 27 липня 2023 року.

Правоохоронці отримали інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.

До суду направлено обвинувальний акт щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника, яких підозрюють в незаконному переправленні через держкордон брата цивільної дружини народного обранця.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП

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