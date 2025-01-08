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Нардепа Дубінського судитимуть за організацію незаконного переправлення осіб через кордон

Нардепа Дубінського судитимуть за організацію незаконного переправлення осіб через кордон

Київ • УНН

 • 17250 перегляди

Дубінського та його екс-помічника судитимуть за організацію незаконного перетину кордону брата цивільної дружини. Чоловік двічі виїжджав до Молдови за підробленими документами для перевезень.

До суду направлено обвинувальний акт щодо нардепа Олександра Дубінського  та його колишнього помічника, яких підозрюють в незаконному переправленні через держкордон брата цивільної дружини народного обранця. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

Деталі 

 Нардеп обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Зазначається, що він  разом з колишнім помічником, який працює головою громадської організації, у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Він виїхав з України до Молдови на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону чоловік надав документи, внесені в систему "Шлях". Дозвіл на виїзд за межі України було отримано на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації

- вказали в ОГП.

Як повідомляється, сам "родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні та жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював. Він повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

У 2023 році нардеп з колишнім помічником за тих самих умов повторно організували незаконний виїзд цього ж "родича" за кордон як водія волонтера. Втім чоловік не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги. Чоловік знову виїхав з України до Молдови через один з пропускних пунктів, за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання громадської організації.

Чоловік за вказівкою народного обранця мав прибути до Кишинева та чекати подальших інструкцій щодо перегону приватного автомобіля нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до Відня, що в Австрії.

"Родич" нардепа після цього вже не повертався в Україну.

Доповнення

У листопаді 2023 року нардепу Олександру Дубінському оголосили про підозру у державній зраді.

3 листопада Дубінському повідомили про нову підозру. Ідеться про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон.

10 листопада УНН повідомляв, що працівники ДБР завершили розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у службовому підробленні для виїзду за кордон.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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