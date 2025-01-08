Нардепа Дубінського судитимуть за організацію незаконного переправлення осіб через кордон

До суду направлено обвинувальний акт щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника, яких підозрюють в незаконному переправленні через держкордон брата цивільної дружини народного обранця. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Офісу Генпрокурора.

Деталі

Нардеп обвинувачується у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 2 ст. 332 КК України). Зазначається, що він разом з колишнім помічником, який працює головою громадської організації, у серпні 2022 року організував незаконний виїзд за кордон брата своєї цивільної дружини. Він виїхав з України до Молдови на автомобілі через один з пунктів пропуску.

Як підставу для перетину державного кордону чоловік надав документи, внесені в систему "Шлях". Дозвіл на виїзд за межі України було отримано на замовлення Вишгородської районної військової адміністрації за сприяння нардепа та афілійованої із ним громадської організації - вказали в ОГП.

Як повідомляється, сам "родич" після перетину кордону фактично працевлаштувався на іноземному морському судні та жодних перевезень для потреб ЗСУ не здійснював. Він повернувся в Україну наприкінці 2022 року після завершення контракту.

У 2023 році нардеп з колишнім помічником за тих самих умов повторно організували незаконний виїзд цього ж "родича" за кордон як водія волонтера. Втім чоловік не здійснював жодних перевезень гуманітарної допомоги. Чоловік знову виїхав з України до Молдови через один з пропускних пунктів, за ідентичними документами від КОВА на підставі клопотання громадської організації.

Чоловік за вказівкою народного обранця мав прибути до Кишинева та чекати подальших інструкцій щодо перегону приватного автомобіля нардепа з автостоянки міжнародного аеропорту Кишинева до Відня, що в Австрії.

"Родич" нардепа після цього вже не повертався в Україну.

Доповнення

У листопаді 2023 року нардепу Олександру Дубінському оголосили про підозру у державній зраді.

3 листопада Дубінському повідомили про нову підозру. Ідеться про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон.

10 листопада УНН повідомляв, що працівники ДБР завершили розслідування щодо народного депутата України, який підозрюється у службовому підробленні для виїзду за кордон.