Народного депутата Дубинского будут судить за организацию незаконной переправки лиц через границу

Обвинительный акт в отношении народного депутата Александра Дубинского и его бывшего помощника, которых подозревают в незаконном перемещении через государственную границу брата гражданской жены народного избранника, направлен в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса Генерального прокурора.

Детали

Народный депутат обвиняется в незаконном перемещении лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Отмечается, что он вместе с бывшим помощником, который работает председателем общественной организации, в августе 2022 года организовал незаконный выезд за границу брата своей гражданской жены. Он выехал из Украины в Молдову на автомобиле через один из пунктов пропуска.

В качестве основания для пересечения государственной границы мужчина предоставил документы, внесенные в систему "Путь". Разрешение на выезд за пределы Украины было получено по заказу Вышгородской районной военной администрации при содействии народного депутата и аффилированной с ним общественной организации - указали в ОГП.

Как сообщается, сам "родственник" после пересечения границы фактически устроился на работу на иностранном морском судне и никаких перевозок для нужд ВСУ не осуществлял. Он вернулся в Украину в конце 2022 года после окончания контракта.

В 2023 году народный депутат вместе с бывшим помощником на тех же условиях повторно организовали незаконный выезд этого же "родственника" за границу в качестве водителя-волонтера. Однако мужчина не осуществлял никаких перевозок гуманитарной помощи. Мужчина снова выехал из Украины в Молдову через один из пропускных пунктов, по идентичным документам от КОВА на основании ходатайства общественной организации.

Мужчина по указанию народного избранника должен был прибыть в Кишинев и ждать дальнейших инструкций по перегону частного автомобиля народного депутата с автостоянки международного аэропорта Кишинева в Вену, Австрия.

"Родственник" народного депутата после этого уже не возвращался в Украину.

Дополнение

В ноябре 2023 года народному депутату Александру Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене.

3 ноября Дубинскому сообщили о новом подозрении. Речь идет о подозрении в незаконном перемещении лиц через границу.

10 ноября УНН сообщал, что сотрудники ГБР завершили расследование в отношении народного депутата Украины, который подозревается в служебном подлоге для выезда за границу.