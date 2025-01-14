Нардепа Дубинского внесли в реестр коррупционеров - ГБР

Народного депутата Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене и в незаконной переправке лиц через границу, внесли в реестр коррупционеров. Об этом сообщает ГБР, передает УНН.

Народный депутат Украины, уличенный ГБР в правонарушении, связанном с коррупцией, включен в реестр коррупционеров. В марте 2024 года Печерский районный суд Киева признал действующего народного депутата виновным в совершении административного правонарушения, связанного с коррупцией (ч. 2 ст. 172-7 Кодекса Украины). В декабре 2024 года Апелляционный суд оставил в силе этот приговор - говорится в сообщении.

В ГБР не указывают имени нардепа, но по данным источников УНН речь идет об Александре Дубинском, которого в марте 2024 года Печерский районный суд Киева на основании материалов НАПК признал виновным в нарушении установленных законом требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Суд признал Дубинского виновным в действиях в условиях конфликта интересов, его внесут в реестр коррупционеров - НАПК

Отмечается, что после вступления решения в законную силу сведения в отношении нардепа внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним

В ноябре 2024 года НАПК составило протокол по фактам реализации Александром Дубинским депутатских полномочий в условиях реального конфликта интересов.

В августе 2023 года Дубинскому сообщили о подозрении во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. Следствие установило, что народный депутат получил разрешение покинуть Украину под этим предлогом и самостоятельно покинул страну 27 июня 2023 года.

В свою очередь отец нардепа самостоятельно выехал за границу 26 июня 2023 года, а затем вернулся в Украину 11 июля 2023 года. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля 2023 года.

Правоохранители получили информацию, что во время пребывания за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию.

В суд направлено обвинительный акт в отношении нардепа Александра Дубинского и его бывшего помощника, которых подозревают в незаконной переправке через госграницу брата гражданской жены народного избранника.