Суд признал Дубинского виновным в действиях в условиях конфликта интересов, его внесут в реестр коррупционеров - НАПК

Печерский районный суд Киева на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции признал виновным народного депутата Александра Дубинского в нарушении установленных законом требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Суд обязал его уплатить штраф, а также Дубинский будет внесен в реестр коррупционеров, сообщает НАПК, передает УНН.

Детали

13 марта 2024 года Печерский районный суд города Киева на основании материалов НАПК признал виновным народного депутата Украины в нарушении установленных законом требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Кроме того, суд обязал его уплатить штраф - говорится в сообщении.

После вступления решения в законную силу сведения в отношении Александра Дубинского будут внесены в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Дополнение

В ноябре НАПК составило протокол по фактам реализации Александром Дубинским депутатских полномочий в условиях реального конфликта интересов.

Напомним

В августе 2023 года Дубинскому сообщили о подозрении во внесении должностным лицом ложных сведений в официальные документы, на основании которых он выехал за границу якобы под предлогом сопровождения отца на лечение. Следствие установило, что народный депутат получил разрешение покинуть Украину под этим предлогом и самостоятельно покинул страну 27 июня 2023 года.

В свою очередь отец нардепа самостоятельно выехал за границу 26 июня 2023 года, а затем вернулся в Украину 11 июля 2023 года. Сам нардеп вернулся в Украину только 27 июля 2023 года.

Правоохранители получили информацию, что во время пребывания за границей народный депутат успел дважды посетить Италию, Хорватию и Испанию.

В ноябре УНН из собственных источников стало известно, что нардепу Александру Дубинскому объявили о подозрении в государственной измене.