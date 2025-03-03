68 депутатов Верховной Рады получили подозрения за 8 лет: в чем их обвиняют
Киев • УНН
НАБУ сообщило о 68 подозрениях действующим и бывшим народным депутатам с 2016 по 2024 год. Большинство подозрений (41) было объявлено за последние два года, основные обвинения - взяточничество и злоупотребление властью.
В период с 2016 по 2024 год о подозрении сообщили 68 действующим и бывшим народным депутатам, причем 41 из них - в период с 2022 по 2024 годы. Об этом сообщает НАБУ в своем телеграм-канале, пишет УНН.
Типичные преступления с участием народных депутатов:
- присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением;
- получение взятки;
- злоупотребление властью;
- декларирование недостоверной информации;
- незаконное обогащение.
Напомним
Народного депутата Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене и незаконной переправке лиц через границу, внесли в реестр коррупционеров.
САП начала производство в отношении народного депутата Романа Каптелова из-за недекларированной недвижимости его семьи в Москве. Дело касается проживания жены и детей в РФ, а также доходов жены от российского госучреждения.
14 февраля суд взял под стражу народного депутата Виктора Бондаря - одного из организаторов завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця".
В январе УНН сообщал о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому. Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.