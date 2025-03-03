68 депутатов Верховной Рады получили подозрения за 8 лет: в чем их обвиняют

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17960 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 34728 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67983 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217922 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 125217 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393639 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312467 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214144 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244412 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255246 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16740 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12483 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13421 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16246 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13748 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134459 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217922 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393639 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255553 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312467 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4292 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 16264 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47152 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72555 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57612 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

68 депутатов Верховной Рады получили подозрения за 8 лет: в чем их обвиняют

Киев • УНН

 • 22884 просмотра

НАБУ сообщило о 68 подозрениях действующим и бывшим народным депутатам с 2016 по 2024 год. Большинство подозрений (41) было объявлено за последние два года, основные обвинения - взяточничество и злоупотребление властью.

68 депутатов Верховной Рады получили подозрения за 8 лет: в чем их обвиняют

В период с 2016 по 2024 год о подозрении сообщили 68 действующим и бывшим народным депутатам, причем 41 из них - в период с 2022 по 2024 годы. Об этом сообщает НАБУ в своем телеграм-канале, пишет УНН.

Типичные преступления с участием народных депутатов:

  • присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением;
    • получение взятки;
      • злоупотребление властью;
        • декларирование недостоверной информации;
          • незаконное обогащение.

            Напомним

            Народного депутата Александра Дубинского, которого подозревают в государственной измене и незаконной переправке лиц через границу, внесли в реестр коррупционеров.

            САП начала производство в отношении народного депутата Романа Каптелова из-за недекларированной недвижимости его семьи в Москве. Дело касается проживания жены и детей в РФ, а также доходов жены от российского госучреждения.

            14 февраля суд взял под стражу народного депутата Виктора Бондаря  - одного из организаторов завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця".

            В январе УНН сообщал о подозрении "куратору" РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому. Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

            Лилия Подоляк

            Лилия Подоляк

            политикаКриминал и ЧП
            Национальное антикоррупционное бюро Украины
            Украина
            Brent
            $66.30
            Bitcoin
            $83,783.20
            S&P 500
            $5,096.39
            Tesla
            $240.21
            Газ TTF
            $36.40
            Золото
            $3,057.44
            Ethereum
            $1,822.85