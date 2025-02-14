Нардепа Бондаря відправили під варту після несплати застави у 100 млн грн

Суд взяв під варту чинного нардепа – одного з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", повідомили у САП у п'ятницю, пише УНН.

За даними джерел УНН, ідеться про нардепа Віктора Бондаря.

14 лютого 2025 року ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене в.о. Генерального прокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця"

Як вказано, зважаючи на те, що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Заслухавши доводи сторін, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави. На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду