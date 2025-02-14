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Нардепа Бондаря відправили під варту після несплати застави у 100 млн грн

Київ • УНН

 • 24621 перегляди

Суд змінив запобіжний захід для народного депутата Віктора Бондаря на тримання під вартою строком на 60 днів. Причиною стало невнесення застави у 100 млн грн у справі про розкрадання коштів Укрзалізниці.

Суд взяв під варту чинного нардепа – одного з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", повідомили у САП у п'ятницю, пише УНН.

За даними джерел УНН, ідеться про нардепа Віктора Бондаря.

14 лютого 2025 року ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене в.о. Генерального прокурора, про зміну запобіжного заходу чинному нардепу – одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця"

- повідомили у САП.

Як вказано, зважаючи на те, що підозрюваний не вніс 100 млн грн застави, визначеної судом, сторона обвинувачення звернулася до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу із застави на тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Заслухавши доводи сторін, суд частково задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою внесення 100 млн грн застави. На виконання рішення суду підозрюваного взято під варту в залі суду

- зазначили у САП.

Доповнення

17.01.2025 народному депутату України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Схема розкрадання 140 млн грн на закупівлі кабелів для Укрзалізниці: нардепу Бондарю повідомили про підозру17.01.25, 15:44 • 44515 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
ukrainska-zaliznytsiaУкраїнська залізниця
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