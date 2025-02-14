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Нардепа Бондаря отправили под стражу после неуплаты залога в 100 млн грн

Киев  •  УНН

 • 10242 просмотра

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Суд изменил меру пресечения для народного депутата Виктора Бондаря на содержание под стражей сроком на 60 дней. Причиной стало невнесение залога в 100 млн грн по делу о хищении средств Укрзализныци.

Суд взял под стражу действующего нардепа - одного из организаторов завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО «Укрзализныця», сообщили в САП в пятницу, пишет УНН.

По данным источников УНН, речь идет о нардепе Викторе Бондаре.

14 февраля 2025 года ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное и.о. Генерального прокурора, об изменении меры пресечения действующему нардепу - одному из организаторов завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО «Укрзализныця»

- сообщили в САП.

Как указано, ввиду того, что подозреваемый не внес 100 млн грн залога, определенного судом, сторона обвинения обратилась в суд с ходатайством об изменении меры пресечения с залога на содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Заслушав доводы сторон, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн грн залога. Во исполнение решения суда подозреваемый взят под стражу в зале суда

- отметили в САП.

Дополнение

17.01.2025 народному депутату Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Схема хищения 140 млн грн на закупке кабелей для Укрзализныци: нардепу Бондарю сообщили о подозрении17.01.25, 15:44 • 44419 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
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