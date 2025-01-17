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Схема хищения 140 млн грн на закупке кабелей для Укрзализныци: нардепу Бондарю сообщили о подозрении

Киев  •  УНН

 • 11657 просмотра

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САП и НАБУ сообщили о подозрении нардепу Виктору Бондарю по делу о завладении более 140 млн грн при закупке кабелей Укрзализныцей. Схема реализовывалась через подконтрольные предприятия в 2021-2022 годах.

Действующему нардепу Виктору Бондарю сообщили о подозрении по делу о завладении более 140 млн гривен при закупке кабелей АО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

17 января 2025 года по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины, которого следствие считает одним из организаторов завладения средствами "Укрзализныци" при закупке кабельно-проводниковой продукции 

- говорится в сообщении.

По данным источников УНН, речь идет о нардепе Викторе Бондаре.

В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат, используя свое влияние, создал препятствия в деятельности указанного предпринимателя для привлечения его к реализации противоправной схемы. Нардеп совместно с предпринимателем разработал преступную схему завладения средствами "Укрзализныця" при поставке продукции по завышенным ценам.

Для реализации преступления лица вступили в сговор с членами другой организованной группы, в состав которой входило должностное лицо АО "Укрзализныця" и другие лица, осуществлявшие неформальный контроль за деятельностью Общества. Некий бэк-офис, который организовали члены второй организованной группы, позволял осуществлять неформальный контроль за деятельностью предприятия, а при условии уплаты участникам группы части денежных средств помогал устранять препятствия и обеспечивать принятие решений, в частности относительно победы подконтрольных предпринимателю компаний в закупках "Укрзализныци" 

- отметили в САП.

По данным следствия, схема привела к тому, что в течение 2021-2022 годов в закупках "Укрзализныци" на поставку кабельно-проводниковой продукции победу одержали два предприятия, которые были подконтрольны нардепу и предпринимателю.

Применив различные схемы по увеличению стоимости продукции, злоумышленники реализовали ее Укрзализныце по ценам, значительно выше рыночных, что нанесло "Укрзализныце" ущерб на сумму более 140 млн гривен 

- отметили в САП.

Сейчас по указанным фактам о подозрении сообщено 8 лицам.

Напомним

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу лиц на завладении 11,4 миллиона гривен АО "Укрзализныця".

Павел Башинский

Павел Башинский

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