НАБУ й САП заявили про схему розкрадання понад 11 млн грн на Укрзалізниці
Київ • УНН
Організована група привласнила понад 11 мільйонів гривень Укрзалізниці, вигравши тендери та переплативши за поставки.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу осіб на заволодінні 11,4 мільйона гривень АТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає УНН.
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Зазначається, що у 2018 році очільник групи, підприємець, вирішив встановити контроль над товарно-грошовими потоками Укрзалізниці. Для цього він звернувся до давніх знайомих з-поміж представників уряду та за їх сприяння домігся призначення членів групи на керівні посади в УЗ.
У 2018-2021 роках посадові особи "Укрзалізниці" на виконання вказівок лідера групи забезпечили перемогу підконтрольної йому компанії у тендері на закупівлю пневмоінструменту.
Продукцію поставили філіям УЗ за завищеною вартістю, а розмір переплати становив 11,4 млн грн.
У справі повідомили про підозру 9 особам:
- двом керівникам організованої групи;
- шістьом посадовцям АТ "Укрзалізниця";
- бенефіціару ТОВ.
Лідера схеми затримали, вживаються заходи щодо встановлення інших епізодів злочинної діяльності.
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