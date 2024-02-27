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НАБУ и САП заявили о схеме хищения более 11 млн грн в Укрзализныци

НАБУ и САП заявили о схеме хищения более 11 млн грн в Укрзализныци

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 22:27  •  1550 просмотра

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Организованная группа присвоила более 11 миллионов гривен Укрзализныци, выиграв тендеры и переплатив за поставки.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу лиц на завладении 11,4 миллиона гривен АО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в 2018 году глава группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками Укрзализныци. Для этого он обратился к давним знакомым из числа представителей правительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в УЗ.

В 2018-2021 годах должностные лица "Укрзализныци" во исполнение указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента.

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Продукцию поставили филиалам УЗ по завышенной стоимости, а размер переплаты составил 11,4 млн грн.

По делу сообщили о подозрении 9 лицам:

  • двум руководителям организованной группы;
  • шести должностным лицам АО "Укрзализныця";
  • бенефициару ООО.

Лидера схемы задержали, принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности.

Дело Пашинского: в сети появились новые пленки топ-чиновника, в НАБУ рассказали детали производства26 февраля 2024, 17:11 • 23394 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
НАБУ й САП заявили про схему розкрадання понад 11 млн грн на Укрзалізниці
NABU and SAPO report scheme to embezzle over UAH 11 million from Ukrzaliznytsia
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