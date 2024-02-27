НАБУ и САП заявили о схеме хищения более 11 млн грн в Укрзализныци
Киев • УНН
Организованная группа присвоила более 11 миллионов гривен Укрзализныци, выиграв тендеры и переплатив за поставки.
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу лиц на завладении 11,4 миллиона гривен АО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в 2018 году глава группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками Укрзализныци. Для этого он обратился к давним знакомым из числа представителей правительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в УЗ.
В 2018-2021 годах должностные лица "Укрзализныци" во исполнение указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента.
Продукцию поставили филиалам УЗ по завышенной стоимости, а размер переплаты составил 11,4 млн грн.
По делу сообщили о подозрении 9 лицам:
- двум руководителям организованной группы;
- шести должностным лицам АО "Укрзализныця";
- бенефициару ООО.
Лидера схемы задержали, принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности.
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НАБУ и САП заявили о схеме хищения более 11 млн грн в Укрзализныци
Организованная группа присвоила более 11 миллионов гривен Укрзализныци, выиграв тендеры и переплатив за поставки.
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