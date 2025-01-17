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Схема розкрадання 140 млн грн на закупівлі кабелів для Укрзалізниці: нардепу Бондарю повідомили про підозру

Схема розкрадання 140 млн грн на закупівлі кабелів для Укрзалізниці: нардепу Бондарю повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 44515 перегляди

САП та НАБУ повідомили про підозру нардепу Віктору Бондарю у справі про заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів Укрзалізницею. Схема реалізовувалась через підконтрольні підприємства у 2021-2022 роках.

Чинному нардепу Віктору Бондарю повідомили про підозру у справі про заволодіння понад 140 млн гривень при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця". Про це повідомляє пресслужба САП, передає УНН.

17 січня 2025 року за дорученням керівника САП прокурор за участю детективів НАБУ повідомив про підозру чинному народному депутату України, якого слідство вважає одним з організаторів заволодіння коштами "Укрзалізниці" при закупівлі кабельно-провідникової продукції 

- йдеться в повідомленні.

За даними джерел УНН, йдеться про нардепа Віктора Бондаря.

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат, використовуючи свій вплив, створив перешкоди в діяльності вказаного підприємця задля залучення його до реалізації протиправної схеми. Нардеп спільно з підприємцем розробив злочинну схему заволодіння коштами "Укрзалізниця" при постачанні продукції за завищеними цінами.

Для реалізації злочину особи вступили у змову з членами іншої організованої групи, до складу якої входила посадова особа АТ "Укрзалізниця" та інші особи, які здійснювали неформальний контроль за діяльністю Товариства. Такий собі бек-офіс, який організували члени другої організованої групи, дозволяв здійснювати неформальний контроль за діяльністю підприємства, а за умови сплати учасникам групи частини грошових коштів допомагав усувати перешкоди та забезпечувати ухвалення рішень, зокрема щодо перемоги підконтрольних підприємцю компаній у закупівлях "Укрзалізниці 

- зазначили в САП.

За даними слідства, схема призвела до того, що протягом 2021–2022 років у закупівлях "Укрзалізниці" на постачання кабельно-провідникової продукції перемогу здобули два підприємства, які були підконтрольні нардепу та підприємцю.

Застосувавши різні схеми зі збільшення вартості продукції, зловмисники реалізували її Укрзалізниці за цінами, значно вищими ніж ринкові, що завдало "Укрзалізниці" збитків на суму понад 140 млн гривень 

- зазначили в САП.

Наразі за вказаними фактами про підозру повідомлено 8 особам.

Нагадаємо

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили організовану групу осіб на заволодінні 11,4 мільйона гривень АТ "Укрзалізниця".

Павло Башинський

Павло Башинський

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