Схема на 140 млн грн на закупках кабелей для Укрзализныци: нардепу Бондарю продлили арест, но уменьшили залог

Высший антикоррупционный суд продлил до 26 сентября срок содержания под стражей и уменьшил с 60,5 млн грн до 36,3 млн грн залог народному депутату Виктору Бондарю, фигуранту дела о завладении более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця", сообщили в САП в четверг, пишет УНН.

Детали

"Следственный судья ВАКС по ходатайству детективов НАБУ, согласованному Генеральным прокурором, до 26 сентября 2025 года продлил срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей действующему нардепу - одному из организаторов завладения более 140 млн грн при закупке кабелей АО "Укрзализныця". Вместе с тем суд уменьшил размер залога с 60 560 000 грн до 36 336 000 грн", - сообщили в САП.

Дополнение

В САП напомнили, что 17.01.2025 народному депутату Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По данным САП, в рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат, используя свое влияние, создал препятствия в деятельности предпринимателя для привлечения его к реализации противоправной схемы. Нардеп совместно с предпринимателем, по данным САП, разработал преступную схему завладения средствами "Укрзализныци" при поставке продукции по завышенным ценам.