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Схема на 140 млн грн на закупівлі кабелів для Укрзалізниці: нардепу Бондарю продовжили арешт, але зменшили заставу

Київ • УНН

 • 394 перегляди

ВАКС продовжив арешт нардепа Віктора Бондаря до 26 вересня, зменшивши заставу з 60,5 млн грн до 36,3 млн грн. Його підозрюють у заволодінні понад 140 млн грн під час закупівель кабелів для «Укрзалізниці».

Схема на 140 млн грн на закупівлі кабелів для Укрзалізниці: нардепу Бондарю продовжили арешт, але зменшили заставу

Вищий антикорупційний суд продовжив до 26 вересня строк тримання під вартою і зменшив з 60,5 млн грн до 36,3 млн грн заставу народному депутату Віктору Бондарю, фігуранту справи про заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця", повідомили у САП у четвер, пише УНН.

Деталі

"Слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим Генеральним прокурором, до 26 вересня 2025 року продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою чинному нардепу - одному з організаторів заволодіння понад 140 млн грн при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця". Разом із тим суд зменшив розмір застави зі 60 560 000 грн до 36 336 000 грн", - повідомили у САП.

Доповнення

У САП нагадали, що 17.01.2025 народному депутату України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними САП, у межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат, використовуючи свій вплив, створив перешкоди в діяльності підприємця задля залучення його до реалізації протиправної схеми. Нардеп спільно з підприємцем, за даними САП, розробив злочинну схему заволодіння коштами "Укрзалізниця" при постачанні продукції за завищеними цінами.

Юлія Шрамко

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