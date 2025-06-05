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Суд залишив нардепа Віктора Бондаря під вартою до кінця липня, але зменшив розмір застави

Київ • УНН

 • 888 перегляди

Віктору Бондарю, якого підозрюють у розкраданні понад 140 млн грн на закупівлях для "Укрзалізниці", продовжили арешт до 31 липня. Заставу зменшили майже на 10 мільйонів.

Суд залишив нардепа Віктора Бондаря під вартою до кінця липня, але зменшив розмір застави

Вищий антикорупційний суд подовжив строк тримання під вартою народного депутата Віктора Бондаря до 31 липня, зменшивши при цьому альтернативу у вигляді застави з майже 70 до 60,56 мільйона гривень. Нардепа підозрюють у співорганізації схеми з розкрадання понад 140 мільйонів гривень під час закупівлі продукції для "Укрзалізниці". Про це повідомляє УНН із посиланням на САП.

Деталі

Підозрюваному суд продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 31 липня. Разом з тим суд зменшив заставу. На сьогодні розмір застави складає 60,56 млн гривень

- повідомили кореспонденту УНН у САП.

Нагадаємо

Чинному нардепу Віктору Бондарю повідомили про підозру у справі про заволодіння понад 140 млн гривень при закупівлі кабелів АТ "Укрзалізниця".

У межах досудового розслідування встановлено, що народний депутат, використовуючи свій вплив, створив перешкоди в діяльності вказаного підприємця задля залучення його до реалізації протиправної схеми. Нардеп спільно з підприємцем розробив злочинну схему заволодіння коштами "Укрзалізниця" при постачанні продукції за завищеними цінами.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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