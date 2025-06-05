Суд оставил нардепа Виктора Бондаря под стражей до конца июля, но уменьшил размер залога
Киев • УНН
Виктору Бондарю, которого подозревают в хищении более 140 млн грн на закупках для "Укрзализныци", продлили арест до 31 июля. Залог уменьшили почти на 10 миллионов.
Высший антикоррупционный суд продлил срок содержания под стражей народного депутата Виктора Бондаря до 31 июля, уменьшив при этом альтернативу в виде залога с почти 70 до 60,56 миллиона гривен. Нардепа подозревают в соорганизации схемы по хищению более 140 миллионов гривен при закупке продукции для "Укрзализныци". Об этом сообщает УНН со ссылкой на САП.
Детали
Подозреваемому суд продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей до 31 июля. Вместе с тем суд уменьшил залог. На сегодня размер залога составляет 60,56 млн гривен
Напомним
Действующему нардепу Виктору Бондарю сообщили о подозрении в деле о завладении более 140 млн гривен при закупке кабелей АО "Укрзализныця".
В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат, используя свое влияние, создал препятствия в деятельности указанного предпринимателя для привлечения его к реализации противоправной схемы. Нардеп совместно с предпринимателем разработал преступную схему завладения средствами "Укрзализныця" при поставке продукции по завышенным ценам.