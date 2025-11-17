$42.040.02
48.980.10
ukenru
16:21 • 7338 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Обрання запобіжного заходу Чернишову: під час засідання у судовій залі зникло світло

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову у справі про корупцію, на кілька хвилин вимкнулося світло. НАБУ і САП задокументували передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою Чернишову, якому повідомили про підозру у незаконному збагаченні та зловживанні службовим становищем.

Обрання запобіжного заходу Чернишову: під час засідання у судовій залі зникло світло

Під час засідання Вищого антикорупційного суду, де обирають запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову у справі корупції в енергетиці, на декілька хвилин зникло світло, передає УНН.

Деталі

Під час судового засідання, де обирають запобіжний захід Чернишову, на декілька хвилин вимкнули світло, через що засідання призупинилося.

Проте "відключення" тривало не довше хвилини. Засідання наразі триває.

Доповнення

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Згодом колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

21 червня нардеп Ярослав Железняк повідомив з посиланням на два джерела в уряді, що "ще 19-го червня НАБУ/САП надіслали на секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов, для того, щоб в понеділок 23 червня він з'явився для вручення підозри".

Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.

24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі, та його дружини Світлани.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Енергетика
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Електроенергія
Міністерство національної єдності України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Олексій Чернишов
Ярослав Железняк