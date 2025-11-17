Обрання запобіжного заходу Чернишову: під час засідання у судовій залі зникло світло

Під час засідання Вищого антикорупційного суду, де обирають запобіжний захід колишньому віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову у справі корупції в енергетиці, на декілька хвилин зникло світло, передає УНН.

Деталі

Під час судового засідання, де обирають запобіжний захід Чернишову, на декілька хвилин вимкнули світло, через що засідання призупинилося.

Проте "відключення" тривало не довше хвилини. Засідання наразі триває.

Доповнення

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Згодом колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

21 червня нардеп Ярослав Железняк повідомив з посиланням на два джерела в уряді, що "ще 19-го червня НАБУ/САП надіслали на секретаріат КМУ запрошення на Міністерство національної єдності України, яке очолює Олексій Чернишов, для того, щоб в понеділок 23 червня він з'явився для вручення підозри".

Чернишов 22 червня на тлі попередніх чуток про "неповернення до України" заявив, що вже завершив своє відрядження за кордон, і 23 червня посадовець хотів повертатися до роботи в Кабміні.

24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майно колишнього віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, якого підозрюють у зловживанні у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі, та його дружини Світлани.