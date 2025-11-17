$42.040.02
Избрание меры пресечения Чернышову: во время заседания в зале суда пропал свет

Киев • УНН

 • 188 просмотра

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышову по делу о коррупции на несколько минут выключился свет. НАБУ и САП задокументировали передачу 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными Чернышову, которому сообщили о подозрении в незаконном обогащении и злоупотреблении служебным положением.

Избрание меры пресечения Чернышову: во время заседания в зале суда пропал свет

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда, где избирают меру пресечения бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову по делу о коррупции в энергетике, на несколько минут пропал свет, передает УНН.

Детали

Во время судебного заседания, где избирают меру пресечения Чернышову, на несколько минут выключили свет, из-за чего заседание приостановилось.

Однако "отключение" длилось не дольше минуты. Заседание сейчас продолжается.

Дополнение

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

21 июня нардеп Ярослав Железняк сообщил со ссылкой на два источника в правительстве, что "еще 19 июня НАБУ/САП направили в секретариат КМУ приглашение на Министерство национального единства Украины, которое возглавляет Алексей Чернышов, для того, чтобы в понедельник 23 июня он явился для вручения подозрения".

Чернышов 22 июня на фоне предыдущих слухов о "невозвращении в Украину" заявил, что уже завершил свою командировку за границу, и 23 июня чиновник хотел возвращаться к работе в Кабмине.

24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество бывшего вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере, и его жены Светланы.

Павел Башинский

