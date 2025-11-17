$42.040.02
САП просить взяти Чернишова під варту з альтернативою внесення 55 млн грн застави

Київ • УНН

 • 986 перегляди

САП просить ВАКС обрати запобіжний захід ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову у вигляді арешту з можливістю застави 55 млн гривень. Прокурор зазначив, що ця сума відповідає незаконно набутим коштам Чернишова.

САП просить взяти Чернишова під варту з альтернативою внесення 55 млн грн застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд обрати колишньому віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову запобіжний у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 55 млн гривень. Про це передає УНН з посиланням на засідання суду.

Я вважаю, що розмір застави у сумі незаконно набутих грошових коштів, зокрема, у сумі понад 55 млн гривень, що складає близько 18 тис. 211 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, буде належним розміром застави, який може бути визначений, який є помірним для підозрюваного, для його родини у випадку задоволення цього клопотання та застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою визначення застави 

- сказав прокурор.

Прокурор повідомив, що Чернишов брав участь у схемі щонайменш з 11 лютого по 9 травня 2025 року. Таким чином Олексій Чернишов набув 55 мільйонів гривень.

Нагадаємо

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Згодом колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
Міністерство національної єдності України
Олексій Чернишов