САП просить взяти Чернишова під варту з альтернативою внесення 55 млн грн застави

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд обрати колишньому віцепрем’єр-міністру - міністру національної єдності Олексію Чернишову запобіжний у вигляді арешту з можливістю внесення застави у 55 млн гривень. Про це передає УНН з посиланням на засідання суду.

Я вважаю, що розмір застави у сумі незаконно набутих грошових коштів, зокрема, у сумі понад 55 млн гривень, що складає близько 18 тис. 211 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, буде належним розміром застави, який може бути визначений, який є помірним для підозрюваного, для його родини у випадку задоволення цього клопотання та застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою визначення застави