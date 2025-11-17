$42.040.02
ukenru
Эксклюзив
14:33 • 5592 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 11488 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 13143 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 16213 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
17 ноября, 09:59 • 17883 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 40109 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 24870 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 19175 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21491 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16502 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
САП просит взять Чернышова под стражу с альтернативой внесения 55 млн грн залога

Киев • УНН

 • 120 просмотра

САП просит ВАКС избрать меру пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову в виде ареста с возможностью залога 55 млн гривен. Прокурор отметил, что эта сумма соответствует незаконно приобретенным средствам Чернышова.

САП просит взять Чернышова под стражу с альтернативой внесения 55 млн грн залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд избрать бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 55 млн гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание суда.

Я считаю, что размер залога в сумме незаконно приобретенных денежных средств, в частности, в сумме более 55 млн гривен, что составляет около 18 тыс. 211 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, будет надлежащим размером залога, который может быть определен, который является умеренным для подозреваемого, для его семьи в случае удовлетворения этого ходатайства и применения в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой определения залога 

- сказал прокурор.

Прокурор сообщил, что Чернышов участвовал в схеме как минимум с 11 февраля по 9 мая 2025 года. Таким образом Алексей Чернышов приобрел 55 миллионов гривен.

Напомним

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. Всего зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Министерство национального единства Украины
Алексей Чернышов