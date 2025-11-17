САП просит взять Чернышова под стражу с альтернативой внесения 55 млн грн залога

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит Высший антикоррупционный суд избрать бывшему вице-премьер-министру - министру национального единства Алексею Чернышову меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в 55 млн гривен. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание суда.

Я считаю, что размер залога в сумме незаконно приобретенных денежных средств, в частности, в сумме более 55 млн гривен, что составляет около 18 тыс. 211 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, будет надлежащим размером залога, который может быть определен, который является умеренным для подозреваемого, для его семьи в случае удовлетворения этого ходатайства и применения в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой определения залога - сказал прокурор.

Прокурор сообщил, что Чернышов участвовал в схеме как минимум с 11 февраля по 9 мая 2025 года. Таким образом Алексей Чернышов приобрел 55 миллионов гривен.

Напомним

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. Всего зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.