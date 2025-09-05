$41.350.02
У САП пояснили на якому етапі розслідування справи щодо Чернишова й, чи він в Україні

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Справа ексвіце-прем'єра Олексія Чернишова перебуває на етапі досудового розслідування, він в Україні під процесуальними обов'язками. ВАКС продовжив їх дію на два місяці, включаючи заборону на виїзд та спілкування зі свідками.

У САП пояснили на якому етапі розслідування справи щодо Чернишова й, чи він в Україні

Справа щодо  ексвіце-прем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова перебуває на етапі досудового розслідування. Він в Україні. Про це заявив керівник САП Олександр Клименко під час заходу "6 років ВАКС: результати та перспективи", передає УНН.

Деталі

На запитання, що зі справою Чернишова, Клименко відповів:

"Вона розслідується. Перебуває на досудовому розслідуванні. Він перебуває в Україні. На нього покладені обов'язки".

Додамо

25 серпня ВАКС продовжив на 2 місяці термін дії процесуальних обов'язків Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

Він має виконувати низку обов’язків:

  • прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду;
    • повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи;
      • не відлучатися без дозволу за межі України, здати на зберігання паспорти для виїзду закордон;
        • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.

          Суд арештував майно колишнього віцепрем'єр-міністра Чернишова18.08.25, 17:27 • 3145 переглядiв

          Доповнення

          Чернишову було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

          ЗМІ повідомляли, що НАБУ та САП затримали двох соратників Чернишова - ексдержсекретаря Мінрегіону Василя Володіна та ексрадника міністра Максима Горбатюка. За інформацією ЗМІ, близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки, а на момент вручення соратникам підозр він був у відрядженні за кордоном.

          22 червня Чернишов повідомив, що повернувся до України.

          САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців у Міністерстві розвитку громад та територій, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.

          ВАКС відправив під варту з можливістю внесення застави в розмірі 120 млн грн колишнього державного секретаря Мінрегіону, члена правління НАК "Нафтогаз" Василя Володіна, який є підозрюваний у корупційній оборудці в будівельній сфері.  

          Згодом за Олексія Чернишова внесли 120 млн грн застави.

          САП вивчає інформацію з відкритих джерел про компанії, які внесли заставу за віце-прем'єрміністра України - Міністра національної єдності Олексія Чернишова у розмірі 120 млн гривень.  

          8 серпня керівник САП Клименко заявляв, що у  справі щодо Олексія Чернишова триває розслідування. У разі достатньої кількості доказів буде прийматися рішення про зміну підозри, висунення додаткової підозри.

          Анна Мурашко

