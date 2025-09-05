В САП объяснили, на каком этапе расследование дела Чернышова и находится ли он в Украине

Дело в отношении экс-вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова находится на этапе досудебного расследования. Он в Украине. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время мероприятия "6 лет ВАКС: результаты и перспективы", передает УНН.

Детали

На вопрос, что с делом Чернышова, Клименко ответил:

"Оно расследуется. Находится на досудебном расследовании. Он находится в Украине. На него возложены обязанности".

Добавим

25 августа ВАКС продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

Он должен выполнять ряд обязанностей:

прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

сообщать об изменении места жительства и места работы;

не отлучаться без разрешения за пределы Украины, сдать на хранение паспорта для выезда за границу;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышова

Дополнение

Чернышову было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

СМИ сообщали, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

22 июня Чернышов сообщил, что вернулся в Украину.

САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.

Впоследствии за Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

САП изучает информацию из открытых источников о компаниях, которые внесли залог за вице-премьер-министра Украины - Министра национального единства Алексея Чернышова в размере 120 млн гривен.

8 августа руководитель САП Клименко заявлял, что по делу в отношении Алексея Чернышова продолжается расследование. В случае достаточного количества доказательств будет приниматься решение об изменении подозрения, выдвижении дополнительного подозрения.