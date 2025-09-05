$41.350.02
Эксклюзив
08:58
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В САП объяснили, на каком этапе расследование дела Чернышова и находится ли он в Украине

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Дело экс-вице-премьера Алексея Чернышова находится на этапе досудебного расследования, он в Украине под процессуальными обязательствами. ВАКС продлил их действие на два месяца, включая запрет на выезд и общение со свидетелями.

В САП объяснили, на каком этапе расследование дела Чернышова и находится ли он в Украине

Дело в отношении экс-вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова находится на этапе досудебного расследования. Он в Украине. Об этом заявил руководитель САП Александр Клименко во время мероприятия "6 лет ВАКС: результаты и перспективы", передает УНН.

Детали

На вопрос, что с делом Чернышова, Клименко ответил:

"Оно расследуется. Находится на досудебном расследовании. Он находится в Украине. На него возложены обязанности".

Добавим

25 августа ВАКС продлил на 2 месяца срок действия процессуальных обязанностей Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

Он должен выполнять ряд обязанностей:

  • прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;
    • сообщать об изменении места жительства и места работы;
      • не отлучаться без разрешения за пределы Украины, сдать на хранение паспорта для выезда за границу;
        • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

          Суд арестовал имущество бывшего вице-премьер-министра Чернышова18.08.25, 17:27 • 3145 просмотров

          Дополнение

          Чернышову было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

          СМИ сообщали, что НАБУ и САП задержали двух соратников Чернышова - экс-госсекретаря Минрегиона Василия Володина и экс-советника министра Максима Горбатюка. По информации СМИ, около месяца назад у Чернышова были проведены обыски, а на момент вручения соратникам подозрений он был в командировке за границей.

          22 июня Чернышов сообщил, что вернулся в Украину.

          САП и НАБУ разоблачили коррупционную сделку в строительной сфере с участием топ-чиновников в Министерстве развития общин и территорий, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.

          ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 120 млн грн бывшего государственного секретаря Минрегиона, члена правления НАК "Нафтогаз" Василия Володина, который является подозреваемым в коррупционной сделке в строительной сфере.

          Впоследствии за Алексея Чернышова внесли 120 млн грн залога.

          САП изучает информацию из открытых источников о компаниях, которые внесли залог за вице-премьер-министра Украины - Министра национального единства Алексея Чернышова в размере 120 млн гривен.

          8 августа руководитель САП Клименко заявлял, что по делу в отношении Алексея Чернышова продолжается расследование. В случае достаточного количества доказательств будет приниматься решение об изменении подозрения, выдвижении дополнительного подозрения.

          Анна Мурашко

          ПолитикаКриминал и ЧП
          Министерство национального единства Украины
          Алексей Чернышов
          Национальное антикоррупционное бюро Украины
          Нафтогаз
          Украина