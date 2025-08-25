$41.280.07
ВАКС продовжив дію процесуальних обовʼязків ексміністру Чернишову

Київ • УНН

 • 1350 перегляди

Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці процесуальні обов'язки ексміністру Чернишову. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.

ВАКС продовжив дію процесуальних обовʼязків ексміністру Чернишову

Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії процесуальних обов'язків міністру національної єдності Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди, на два місяці. Про це пише УНН з посиланням на засідання суду.

Деталі

Суд на два місяці продовжив термін дії процесуальних обов'язків ексміністру національної єдності Чернишову.

Він має виконувати низку обов’язків:

  • прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду;
    • повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи;
      • не відлучатися без дозволу за межі України, здати на зберігання паспорти для виїзду закордон;
        • утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.

          Нагадаємо

          24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.

          Наприкінці червня Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.

          Павло Башинський

