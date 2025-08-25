ВАКС продовжив дію процесуальних обовʼязків ексміністру Чернишову
Вищий антикорупційний суд продовжив на два місяці процесуальні обов'язки ексміністру Чернишову. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди.
Деталі
Суд на два місяці продовжив термін дії процесуальних обов'язків ексміністру національної єдності Чернишову.
Він має виконувати низку обов’язків:
- прибувати на вимогу до детектива, прокурора та суду;
- повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи;
- не відлучатися без дозволу за межі України, здати на зберігання паспорти для виїзду закордон;
- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.
Нагадаємо
24 червня, Чернишов після візиту до НАБУ повідомив, що отримав підозру. Згодом САП офіційно повідомила, що Чернишову повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб.
Наприкінці червня Вищий антикорупційний суд обрав віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 млн гривень.