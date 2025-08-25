ВАКС продлил действие процессуальных обязанностей экс-министру Чернышову
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей министру национальной единства Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, на два месяца. Об этом пишет УНН со ссылкой на заседание суда.
Детали
Суд на два месяца продлил срок действия процессуальных обязанностей экс-министру национальной единства Чернышову.
Он должен выполнять ряд обязанностей:
- прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;
- сообщать об изменении места жительства и места работы;
- не отлучаться без разрешения за пределы Украины, сдать на хранение паспорта для выезда за границу;
- воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
Напомним
24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.
В конце июня Высший антикоррупционный суд избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.