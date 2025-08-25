ВАКС продлил действие процессуальных обязанностей экс-министру Чернышову

$41.280.07
Эксклюзив
15:56 • 5020 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
13:29 • 60618 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 45610 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 46531 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 155883 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 154060 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 62628 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 63593 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 64427 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 50793 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Советник главы ОП прокомментировал заявление Вэнса о достижении мира через полгода25 августа, 09:13 • 5444 просмотра
Президент Польши наложил вето на закон о помощи украинцам: что предлагает25 августа, 10:23 • 5780 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности25 августа, 10:57 • 49558 просмотра
Какие автомобили имеют лучшие сиденья - новое исследованиеPhoto25 августа, 12:04 • 3878 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 52579 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 52937 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 122809 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo14:33 • 1818 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 52937 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 50310 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 86920 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 68985 просмотра
ВАКС продлил действие процессуальных обязанностей экс-министру Чернышову

Киев • УНН

 • 1286 просмотра

Высший антикоррупционный суд продлил на два месяца процессуальные обязанности экс-министру Чернышову. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды.

ВАКС продлил действие процессуальных обязанностей экс-министру Чернышову

Высший антикоррупционный суд продлил срок действия процессуальных обязанностей министру национальной единства Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды, на два месяца. Об этом пишет УНН со ссылкой на заседание суда.

Детали

Суд на два месяца продлил срок действия процессуальных обязанностей экс-министру национальной единства Чернышову.

Он должен выполнять ряд обязанностей:

  • прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;
    • сообщать об изменении места жительства и места работы;
      • не отлучаться без разрешения за пределы Украины, сдать на хранение паспорта для выезда за границу;
        • воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.

          Напомним

          24 июня Чернышов после визита в НАБУ сообщил, что получил подозрение. Впоследствии САП официально сообщила, что Чернышову сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением и получении взятки в особо крупном размере для себя и третьих лиц.

          В конце июня Высший антикоррупционный суд избрал вице-премьер-министру Алексею Чернышову меру пресечения в виде залога в размере 120 млн гривен.

          Павел Башинский

          ПолитикаКриминал и ЧП
          Министерство национального единства Украины
          Гривна
          Специализированная антикоррупционная прокуратура
          Алексей Чернышов
          Высший антикоррупционный суд Украины
          Национальное антикоррупционное бюро Украины
          Украина