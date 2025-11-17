ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід Чернишову: прокурор клопоче про арешт
Вищий антикорупційний суд сьогодні розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 1,2 млн доларів та 100 тис. євро.
У понеділок, 17 листопада, у Вищому антикорупційному суді призначене судове засідання з розгляду клопотання прокурора САП щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому віце-прем’єр-міністру України
Як повідомили у ВАКС, колишньому віце-прем'єру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України.
Засідання призначене на 16:00.
НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.
Згодом колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.