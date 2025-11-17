ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід Чернишову: прокурор клопоче про арешт

Сьогодні Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання щодо застосування запобіжного заходу для колишнього віцепрем’єра України Олексія Чернишова, передає УНН.

У понеділок, 17 листопада, у Вищому антикорупційному суді призначене судове засідання з розгляду клопотання прокурора САП щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому віце-прем’єр-міністру України - повідомили у ВАКС.

Як повідомили у ВАКС, колишньому віце-прем'єру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України.

Засідання призначене на 16:00.

Правоохоронці вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Нагадаємо

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Згодом колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.