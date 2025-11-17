ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід Чернишову: прокурор клопоче про арешт

$42.040.02
Ексклюзив
14:33 • 840 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 3230 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8892 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12820 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15202 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36368 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 24029 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 19001 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21273 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16410 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах17 листопада, 05:44 • 9268 перегляди
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено17 листопада, 07:16 • 11287 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18331 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16899 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 13184 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36385 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 74089 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 68577 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 125303 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 103619 перегляди
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 2814 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 17104 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18530 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 18577 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 37794 перегляди
ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід Чернишову: прокурор клопоче про арешт

Київ • УНН

 • 1358 перегляди

Вищий антикорупційний суд сьогодні розгляне клопотання про застосування запобіжного заходу ексвіцепрем'єру Олексію Чернишову. Його підозрюють у незаконному збагаченні на 1,2 млн доларів та 100 тис. євро.

ВАКС сьогодні обиратиме запобіжний захід Чернишову: прокурор клопоче про арешт

Сьогодні Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання щодо застосування запобіжного заходу для колишнього віцепрем’єра України Олексія Чернишова, передає УНН.

У понеділок, 17 листопада, у Вищому антикорупційному суді призначене судове засідання з розгляду клопотання прокурора САП щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому віце-прем’єр-міністру України 

- повідомили у ВАКС.

Як повідомили у ВАКС, колишньому віце-прем'єру повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 (незаконне збагачення) КК України.

Засідання призначене на 16:00.

Правоохоронці вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою14.11.25, 21:43 • 3276 переглядiв

Нагадаємо

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Згодом колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні. 

Антоніна Туманова

Кримінал та НП
Кабінет Міністрів України
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Олексій Чернишов
Україна