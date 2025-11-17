ВАКС сегодня будет избирать меру пресечения Чернышову: прокурор ходатайствует об аресте
Киев • УНН
Высший антикоррупционный суд сегодня рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову. Его подозревают в незаконном обогащении на 1,2 млн долларов и 100 тыс. евро.
Сегодня Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения для бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, передает УНН.
В понедельник, 17 ноября, в Высшем антикоррупционном суде назначено судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокурора САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему вице-премьер-министру Украины
Как сообщили в ВАКС, бывшему вице-премьеру сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 (незаконное обогащение) УК Украины.
Заседание назначено на 16:00.
НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.
Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.