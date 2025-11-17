ВАКС сегодня будет избирать меру пресечения Чернышову: прокурор ходатайствует об аресте

Сегодня Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения для бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, передает УНН.

В понедельник, 17 ноября, в Высшем антикоррупционном суде назначено судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокурора САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему вице-премьер-министру Украины - сообщили в ВАКС.

Как сообщили в ВАКС, бывшему вице-премьеру сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 (незаконное обогащение) УК Украины.

Заседание назначено на 16:00.

Правоохранители вручили Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

Напомним

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении.