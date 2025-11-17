ВАКС сегодня будет избирать меру пресечения Чернышову: прокурор ходатайствует об аресте

$42.040.02
48.980.10
ukenru
12:46 • 356 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 1934 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 9198 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 26725 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 20115 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 17247 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 19901 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16142 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
16 ноября, 18:56 • 25632 просмотра
Сборная Украины по футболу выходит в плей-офф ЧМ-2026, обыграв Исландию в заключительном матче группового раунда квалификации
16 ноября, 16:59 • 41803 просмотра
Отключение света 17 ноября: Укрэнерго озвучило графики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
94%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
кремль поощряет пытки украинских пленных российскими военными - ISW17 ноября, 03:31 • 4744 просмотра
россия атаковала Украину баллистическими "Искандерами", 91 из 128 дронов обезврежены07:16 • 3066 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 11530 просмотра
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 10095 просмотра
В рф заявили о повторной атаке на подстанцию "Вешкайма": в ЦПД разъяснили, в чем ее важность09:49 • 6270 просмотра
публикации
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 26726 просмотра
Неделя ретроградной мудрости, глубинного обновления и мистического Новолуния: астропрогноз на 17–23 ноябряPhoto
Эксклюзив
16 ноября, 08:19 • 69401 просмотра
Либо пан, либо пропал: Украина проведет заключительный матч в отборе к ЧМ-2026 против Исландии16 ноября, 07:00 • 64198 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 120237 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 99370 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Михаил Федоров
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Одесская область
Франция
Польша
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
"Иллюзия обмана 3" лидирует в мировом прокате, тогда как "Бегущий человек" провалился - Variety09:03 • 10112 просмотра
Том Круз получил свой первый "Оскар" за многолетнюю карьеру08:31 • 11545 просмотра
Легендарный кот-блогер Степан празднует 17-летиеPhoto16 ноября, 21:02 • 16696 просмотра
Звезда «Всё везде и сразу» Мишель Йео получит премию Берлинале за вклад в киноискусство14 ноября, 16:53 • 35967 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo14 ноября, 13:27 • 120237 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Dassault Rafale
9К720 Искандер
Фильм

ВАКС сегодня будет избирать меру пресечения Чернышову: прокурор ходатайствует об аресте

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Высший антикоррупционный суд сегодня рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения экс-вице-премьеру Алексею Чернышову. Его подозревают в незаконном обогащении на 1,2 млн долларов и 100 тыс. евро.

ВАКС сегодня будет избирать меру пресечения Чернышову: прокурор ходатайствует об аресте

Сегодня Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство о применении меры пресечения для бывшего вице-премьера Украины Алексея Чернышова, передает УНН.

В понедельник, 17 ноября, в Высшем антикоррупционном суде назначено судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокурора САП о применении меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему вице-премьер-министру Украины 

- сообщили в ВАКС.

Как сообщили в ВАКС, бывшему вице-премьеру сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 (незаконное обогащение) УК Украины.

Заседание назначено на 16:00.

Правоохранители вручили Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей14.11.25, 21:43 • 3264 просмотра

Напомним

НАБУ и САП задокументировали, как участники преступной организации передавали средства бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову. В общей сложности зафиксирована передача 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.

Впоследствии бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову сообщили о подозрении в незаконном обогащении. 

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Кабинет Министров Украины
Специализированная антикоррупционная прокуратура
Алексей Чернышов
Украина