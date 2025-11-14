Правоохранители вручили Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей

НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины - министру национальной общности Алексею Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, который, по данным следствия, был среди посетителей так называемой "прачечной" - места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

По данным источников УНН, речь идет о бывшем вице-премьер-министре - министре национальной общности Алексее Чернышове.

