Правоохранители вручили Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей
Киев • УНН
НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины Алексею Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Его подозревают в незаконном обогащении на более чем 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро.
НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины - министру национальной общности Алексею Чернышову ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, который, по данным следствия, был среди посетителей так называемой "прачечной" - места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Детали
По данным источников УНН, речь идет о бывшем вице-премьер-министре - министре национальной общности Алексее Чернышове.
НАБУ и САП вручили бывшему вице-премьер-министру Украины ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По данным следствия, экс-чиновник был среди посетителей так называемой "прачечной" - места, где осуществлялась легализация средств, полученных преступным путем. Этот объект находился под контролем руководителя преступной организации, разоблаченной НАБУ и САП накануне
Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов США и почти 100 тыс. евро наличными.
Квалификация: ст. 368-5 УК Украины (Незаконное обогащение).
Напомним
