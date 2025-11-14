Правоохоронці вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
Київ • УНН
НАБУ і САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро.
НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України - міністру національної єдності Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який, за даними слідства, був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Деталі
За даними джерел УНН, мова йде про колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова.
НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні
Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.
Кваліфікація: ст. 368-5 КК України (Незаконне збагачення).
Нагадаємо
НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.
Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні.