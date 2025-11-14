$42.060.03
14 листопада, 18:09 • 15254 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27260 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24598 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23133 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20715 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16122 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38850 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31589 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53255 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Правоохоронці вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Київ • УНН

 • 1550 перегляди

НАБУ і САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його підозрюють у незаконному збагаченні на понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро.

Правоохоронці вручили Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України - міністру національної єдності Олексію Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який, за даними слідства, був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Деталі

За даними джерел УНН, мова йде про колишнього віцепрем’єр-міністра - міністра національної єдності Олексія Чернишова.

НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні

- йдеться в повідомленні.

Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Кваліфікація: ст. 368-5 КК України (Незаконне збагачення).

Нагадаємо

НАБУ і САП задокументували, як учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову. Загалом зафіксовано передачу 1,2 млн доларів США та майже 100 тис. євро готівкою.

Колишньому віцепрем’єр-міністру України Олексію Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні. 

Павло Башинський

Кримінал та НП
Кабінет Міністрів України
Міністерство національної єдності України
Олексій Чернишов
Національне антикорупційне бюро України